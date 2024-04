Pyrénées-Orientales - LLUM TOURS : un show de lumières inédit pour illuminer le patrimoine catalan

Dans la soirée du 7 mai 2024, un événement sans précédent va illuminer les Pyrénées-Orientales : le LLUM TOURS. Un spectacle de lumières XXL qui rallumera les tours à signaux emblématiques du territoire.

LLUM, fournisseur d'électricité verte basé dans les Pyrénées-Orientales, en collaboration avec France Bleu, a le plaisir d'annoncer un événement unique depuis 700 ans, empreint du rêve de chaque catalan du nord et qui célèbre le patrimoine local. Le nom de l’entreprise organisatrice "LLUM", signifiant "lumière" en catalan, prend ici une signification toute particulière.

Le LLUM TOURS consistera à allumer les principales tours à signaux médiévales réparties dans le département, offrant ainsi un show spectaculaire d’une heure visible où que l'on se trouve sur le territoire. Tous les habitants auront ainsi l'opportunité d'admirer ce spectacle depuis chez eux, en pleine nature, en bord de mer, ou même confortablement installés dans leur véhicule à la manière d'un drive-in". L'événement sera retransmis en direct sur les ondes de France Bleu, avec la participation de spécialistes et d'historiens du patrimoine local.

De plus, un grand concours photo sera organisé en partenariat avec le Festival Perpignan OFF. Durant et après l'événement tous les photographes amateurs ou professionnels auront la possibilité de poster leurs photos avec le hashtag #LLUMTOURS sur les réseaux sociaux. Les finalistes seront exposés en septembre lors du festival.

La date de l’événement, le mardi 7 mai, n'a pas été choisie au hasard. Elle coïncide avec la venue de la flamme olympique en France depuis la Grèce. Les tours à signaux agiront symboliquement telles des sentinelles lumineuses, alertant l'ensemble du territoire de l'arrivée imminente du trois-mâts Belem sur les côtes françaises. La flamme fera ensuite étape à travers le Pays Catalan le 15 mai, non loin de certaines tours qui l’auront guidée.

Ce show de lumières se distingue également de par son caractère novateur et exclusif en France, grâce à l'utilisation de technologies de pointe. Les équipes techniques utiliseront des projecteurs iBOLT, dévoilés en mars 2024, pour illuminer de manière optimale les tours et assurer une diffusion étendue sur le territoire. Ces appareils offrent une puissance inégalée sur le marché actuel, équivalente à celle d'un phare miniaturisé, avec pour particularité une très faible consommation énergétique grâce à des LED dernière génération.

LLUM TOURS sera un événement sans précédent, qui transformera l’énergie en lumière dans le but de réunir tout un territoire autour de son patrimoine historique.