Haute-Garonne - Événement // le photographe des Oscars, du Super Bowl, des JO… en conférence à l'ETPA !

Le 24 avril prochain, l’ETPA accueillera Lionel Hahn, ancien étudiant de l’ETPA et photographe de renommée internationale. Ce talent est connu pour avoir couvert de grands événements tels que les Oscars, le Super Bowl, la Coupe du Monde de football…

L’ETPA invite le public à venir à sa rencontre pour découvrir le travail emblématique de ce photographe talentueux dont les clichés ont fait le tour du monde.

De l’ETPA à Los Angeles

Lionel Hahn rejoint l’ETPA en 1991 où il obtient son BTS Photographie suivi de la 3e année d’Approfondissement Photographique, marquant ainsi le début d'une grande carrière. En 1994, Lionel rejoint le service des archives de l'agence photographique de sport Vandystadt - Allsport France à Paris suite à l’appel d’un ancien élève de l’ETPA, où il se familiarise avec le métier et se forge une solide réputation. Rapidement repéré pour son talent, il devient photojournaliste chez Abaca Press, une agence de presse généraliste parisienne. Son travail minutieux et sa capacité à capturer l'instant parfait le propulsent sur la scène internationale où il devient correspondant permanent à Los Angeles en 2000.

Dès lors, le photographe devient un acteur incontournable de la scène médiatique hollywoodienne où il y couvre les plus grands événements du monde tels que les Oscars, les Golden Globes ou bien en France avec le Festival de Cannes. Entre le glamour d’Hollywood et le monde du sport, le photographe à la renommée internationale a toujours su capturer l’essence même d’instants marquants, uniques et historiques, que ce soit lors des Jeux olympiques, du Super Bowl, du festival de Cannes et autres.

Un moment d’exception

La venue de Lionel Hahn à l'ETPA pour une conférence le 24 avril prochain promet d'être un moment unique et passionnant.

Ainsi, les étudiants comme le grand public auront l'opportunité de pouvoir échanger avec un photographe de renommée internationale dont le travail est apparu entre autres dans le Time Magazine, le New York Post, Gala, Paris-Match, Libération.

Gratuite et ouverte au public, cette conférence exceptionnelle s’annonce riche en échange et rencontre.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE => ICI

Rendez-vous

Mercredi 17 avril 2024 à 17h

A l’amphithéâtre de l’ETPA

50 route de Narbonne – Auzeville Tolosane

L’ETPA, une formation sans cliché

École pionnière de la photographie, l’ETPA a vu naître un grand nombre de photographes de renom. Fondée à Toulouse en 1974, elle devient non seulement un lieu d’études où l’on enseigne la pratique et les techniques photographiques, mais également elle est un lieu de réflexion élargie au champ culturel de l’art en général.