Béziers - À Béziers, Cordier renforce l'efficacité énergétique de son usine

Vin : Cordier renforce l’efficacité énergétique de ses sites de production et réduit leur empreinte carbone. À Béziers, le solaire couvre désormais 20% des besoins énergétiques de l'usine.

Cordier, filiale vin du groupe coopératif InVivo, a confié à Idex, ETI française de référence sur le marché local de l’énergie bas-carbone, la mise en place de son offre parking branché (panneaux solaires sur ombrières et bornes de recharge pour véhicules électriques) pour ses sites de production de Trilles (34) et Cubzac-Les-Ponts (33).

Une collaboration branchée sur la même longueur d’onde

A Trilles, non loin de Béziers, la production annuelle des panneaux photovoltaïques est estimée à 631 MWh (soit la consommation annuelle d’environ 120 foyers) ; ce qui permettra de couvrir 20% des besoins énergétiques annuels du site de conditionnement. Côté bornes, c’est plus de 20% des places de parking qui seront équipées en bornes de recharge pour véhicules électriques.

En Gironde, le site historique de production de vins Café de Paris, situé à Cubzac, prévoit le déploiement de panneaux solaires au sol, raccordés au printemps 2024. Les travaux d’installation des ombrières débuteront en juillet 2024. 80% de l’énergie produite sera ainsi destinée à l’autoconsommation.

Le site de production d’UCCOAR basé dans l’Aude, sera le prochain engagé dans ce type de transformation.

Le partenariat est envisagé sur vingt ans. Idex apporte une solution clé en main de la conception à la maintenance, en passant par le financement et la gestion. Une opération qui permet à Cordier d’aller au-delà des normes réglementaires des lois EnR sur l’équipement des parkings en ombrières photovoltaïques et LOM (Loi d’Orientation des Mobilités) relative à la mise en place de bornes de recharge pour véhicules électriques, sur les parkings d’entreprises.

Terra 360 la stratégie RSE de Cordier en action

Cordier agit chaque jour pour produire des boissons de qualité, en prenant soin de la Terre et de ceux qui la cultivent. Sa stratégie RSE Terra 360 comporte quatre principaux piliers : viticulture régénératrice et biodiversité, santé et sécurité, transparence et traçabilité et réduction de l’empreinte carbone. Les objectifs sont ambitieux : réduire de 46% les émissions de GES (base 2019/2020) et augmenter de +10% l’utilisation d’énergies renouvelables.

Cette transition est économique, mais avant tout écologique. Elle répond à la fois aux valeurs du groupe InVivo qui est devenu société à Mission en 2020, aux nouvelles exigences des consommateurs, attentifs à l’achat de produits respectueux pour l’environnement, et aux collaborateurs qui sont également sensibles à ces actions positives sur leur outil de travail.

« Nous sommes fiers de nous associer à Idex pour conduire cette transformation énergétique. Ce partenariat nous permet d'accélérer notre engagement RSE en nous appuyant sur des experts en production d’énergie locale » déclare Philippe Leveau, directeur général délégué Cordier by InVivo.

« Ce nouveau partenariat est une parfaite illustration de la capacité d’Idex à fournir à ses clients une solution clé-en-main adaptée à leur besoin. Avec l’offre Parking Branché, qui combine bornes de recharge et ombrières photovoltaïques, Idex accompagne Cordier Excel dans sa transformation et l’atteinte de ses objectifs RSE » indique Edouard Roblot, Directeur Bâtiment Bas Carbone de Idex.