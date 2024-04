Montpellier - Au 1er trimestre 2024, la région affiche la plus forte dynamique de l'emploi : +19% d'offres diffusé

HelloWork, la plateforme française leader de l’emploi et du recrutement, publie son baromètre du premier trimestre 2024. Parmi les enseignements à retenir :

La France recrute toujours en ce début d’année : par rapport au premier trimestre 2023, les volumes de recrutements se stabilisent, notamment en fin de trimestre.

Une tendance se dessine : l’emploi en région est dynamique en ce début d’année. L’Ile-de-France affiche un léger recul après avoir beaucoup progressé les années précédentes.

De grandes métropoles continuent de recruter : Lyon et Aix-Marseille-Provence connaissent de belles progressions.

Côté secteurs, les métiers dans la Santé / Social sont particulièrement porteurs et les collaborateurs comptables en CDI sont massivement recherchés par les entreprises ce trimestre.

2022-2024 | Les volumes de recrutement continuent de progresser portés par des démissions et ruptures de fin de période d’essai au plus haut

Depuis le premier trimestre 2022, l’emploi est globalement dynamique en France. Post-pandémie, les entreprises ont particulièrement accéléré leurs recrutements, en particulier sur les contrats en CDI. Malgré un contexte d’incertitudes, ils ont progressé de 8% au deuxième trimestre 2022 par rapport au précédent, un dynamisme qui s’est confirmé sur tout le reste de l’année. Les contrats en CDD, Intérim, et alternance quant à eux, ont connu une progression plus stable sur l’année. En 2023, les deux premiers trimestres ont progressé de 20% par rapport à la même période en 2022, des recrutements records dans un contexte de fort turn-over (démissions et ruptures conventionnelles). Les troisième et quatrième trimestre ont laissé place à des recrutements moins importants : +9% par rapport à 2022. Une stabilité qui se confirme en ce début d’année : l’emploi reste dynamique avec un ralentissement sur la fin du premier trimestre.

CONTRATS | L’emploi est dynamique pour les CDI, CDD et l’Intérim en 2024

HelloWork compte 2,8 millions d’offres sur sa plateforme au premier trimestre 2024, soit une augmentation de 15 % par rapport à la même période en 2023. Cette forte progression doit être nuancée : l’explosion des CDD (+51%), ainsi que la forte progression du mois de janvier (+35%) s’expliquent en partie par des besoins de recrutements plus forts des clients de la plateforme. Les CDI, CDD, contrats d’intérim et d’alternance ont progressé de 14% en février. Au mois de mars, l’emploi reprend le chemin de la stabilité : +1% de progression par rapport à mars 2023.

Du côté des contrats, l’intérim est aussi au beau fixe, +19%, tout comme le CDI, +8%. Seuls les contrats d’alternance accusent une légère baisse de 5% ce premier trimestre. La perspective à moyen terme n’est pas euphorique mais les signaux restent positifs, notamment avec les JO qui modifieront le paysage de l’emploi dans les mois à venir.

RÉGIONS | Les recrutements à la hausse en région, l’Ile-de-France recule

La tendance du début d’année 2024 est à la baisse pour l’Ile-de-France. Les emplois en CDI, CDD et alternance sont en perte de vitesse, avec un léger recul des recrutements de 8% dans la région. Ce constat se confirme à Paris, la capitale comptait 5% d’offres en moins ce premier trimestre par rapport à celui de 2023. Un recul qui n’est pas préoccupant, puisque la région et la capitale ont connu des niveaux de progression très importants ces dernières années.

A l’inverse, l’emploi est dynamique dans quasi toutes les autres régions de France, avec des progressions qui fluctuent entre 5% et 19%. Seules deux régions n’affichent pas cette progression des offres : la Bretagne montre une stabilité par rapport à l’année dernière et la région Centre-Val de Loire, qui atteste d’un léger recul de -2%.

« Nous notons un rééquilibrage de la dynamique des régions en ce début d’année. Malgré un contexte économique au ralenti, les entreprises continuent de recruter massivement principalement pour pallier les départs, la mobilité professionnelle étant toujours élevée dans un contexte où le taux de chômage se dégrade légèrement (7,5%). Du côté de l’Ile-de-France, l’effet JO n’a pas encore modifié le paysage de l’emploi » commente David Beaurepaire, Directeur délégué d’HelloWork.

VILLES | Les métropoles de Lyon et Aix-Marseille-Provence recrutent

La métropole la plus dynamique reste toujours Paris, qui comptabilise 35% du total des recrutements parmi les 10 plus grandes métropoles françaises. Lyon et Aix-Marseille-Provence arrivent en deuxième et troisième position, comme au premier trimestre 2023 : elles regroupent respectivement 14% et 12% des offres.

Si leur classement reste inchangé, elles sont particulièrement dynamiques en ce début d’année : les recrutements ont progressé de 17% et 18 % entre les premiers trimestres 2023 et 2024. Ce dynamisme de l’emploi dans les territoires régionaux, et en particulier méridionaux, vient ainsi confirmer que la mobilité professionnelle reste une tendance sociétale majeure en ce début d’année.

SECTEURS | La Santé et le Social en forte progression

Autre tendance forte au premier trimestre 2024 : les recrutements dans le domaine de la Santé et du Social sont bien plus importants en CDI, CDD, alternance ce trimestre (+14%). Le secteur était à la quatrième position au premier trimestre 2023 pour arriver à la première position ce trimestre. Les métiers de Services à la personne/aux entreprises sont aussi particulièrement demandés : ils sont à la cinquième position, alors qu’ils se trouvaient à la onzième position en 2023.

MÉTIERS | La comptabilité recrute en CDI

Les offres en comptabilité sont les plus recherchées puisque les collaborateurs comptables occupent la première place en CDI. En Intérim, ce sont les caristes qui comptabilisent le plus d’offres.

Du côté des CDD, HelloWork note des recrutements particulièrement importants pour les postes d’aide ménager, de professeur et d’infirmier. Les postes de chargés de communication quant à eux sont très recherchés pour les contrats en alternance.