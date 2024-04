Montpellier - Soirée des Lauréats de la Fondation pour la Recherche Médicale

Mercredi 15 mai à 18 h 30, à l'Hôtel de Ville de Montpellier, la Soirée des Lauréats de la Fondation pour la Recherche Médicale mettra en lumière l’excellence de la recherche médicale dans notre région en récompensant 45 chercheurs.



Cette soirée de prestige, animée par Thierry Lefebvre, sera présidée par Vincent Bounes, vice président santé d'Occitanie, Michaël Delafosse, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, et par Benjamin Pruvost, président du directoire de la Fondation pour la Recherche Médicale, en présence de personnalités locales de premier plan.

Cet événement sera l'occasion de valoriser auprès des donateurs, entreprises et particuliers, les

recherches innovantes sélectionnées par le comité scientifique de la FRM et de montrer l’usage et l’utilité de leurs dons.

En 2022 et 2023, la Fondation pour la Recherche Médicale a sélectionné et soutenu 45 chercheurs et chercheuses de la métropole de Montpellier, pour un montant total de plus de 9 990 000 euros, dans cinq grands domaines :

- neurosciences : 3 409 823 euros

- cancérologie : 1 524 664 euros

- infectiologie : 1 423 133 euros

- médecine interne : 1 652 280 euros

- recherche fondamentale transversale : 1 860 478 euros

Ainsi, pour l’année 2023, la FRM a investi grâce aux dons plus de 6,8 millions d’euros en soutien à la recherche montpelliéraine, soit 14 % de l'ensemble des attributions de la Fondation en France.

Les différents intervenants présenteront une vue d’ensemble de la recherche montpelliéraine aidée par la FRM.

Les lauréats prendront la parole pour faire part des axes de recherches et des avancées dans leur discipline.

Une vingtaine de personnalités de premier plan, des mondes politique, scientifique, économique et de la société civile remettront un diplôme aux chercheurs lauréats.

Les personnalités suivantes ont d'ores et déjà confirmé leur participation :

• Michael Delafosse, maire de Montpellier et président la Métropole

• Vincent Bounes, vice-président Santé de la Région Occitanie

• Frédéric Lafforgue, maire de Castelnau-le-Lez

• Dr Hélène Mandroux, maire honoraire de Montpellier et membre du comité régional de la FRM

• Benjamin Pruvost, président du directoire de la Fondation pour la Recherche Médicale

• Jean-Yves Labattut, vice-président de la CCI de l'Hérault

• Jean-Marc Oluski, président du Medef Hérault Montpellier

• Gregory Blanvillain, président de la CPME 34

• Marie Francalanci, présidente du Cercle des femmes d’action

• Me Jean-Marc Maillot, président du Cercle Mozart

• Florian Mantione, président du Cercle Cambacérès

• Christian Curel, président de Leader Hérault et membre du comité régional de la FRM

• Me Frédéric Duforets, ex-président de la Chambre des notaires de l’Hérault

• Pr Isabelle Laffont, doyenne de la faculté de médecine de Montpellier

• Phillipe Augé, président de l'Université de Montpellier

• Joël Bockaert, professeur émérite de l’Université de Montpellier, membre de l’Académie des Sciences

• Dr Marc Ychou, directeur de l’ICM

Des intermèdes d’improvisation théâtrale proposés par la Compagnie La Cortina viendront ponctuer la soirée. Les comédiens réagiront avec humour sur les thèmes abordés et les différentes prises de parole.

Enfin, la cérémonie sera suivie d'un cocktail qui permettra au public d’échanger avec les chercheurs et personnalités présents.

Informations pratiques

OÙ ?

Hôtel de Ville de Montpellier

Salle des rencontres

1 place Georges-Frêche

INSCRIPTION

L’inscription est gratuite mais

obligatoire via la plateforme de

réservation : https://shorturl.at/bmHJP

PROGRAMME

18 h 30 : début de la cérémonie

- Présentation de la FRM par Benjamin Pruvost et Gilles Roche

- Intervention de Vincent Bounes, vice-président Santé de la région Occitanie et de Michaël Delafosse, maire de Montpellier et président de Montpellier

Méditerranée Métropole

- Remise des prix et intermèdes

21 h : cocktail