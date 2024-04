Toulouse - Le PRG-34 participera au meeting de Guillaume Lacroix et de la coalition progressiste à Toulouse

La coalition progressiste tiendra son meeting de lancement de la campagne pour les élections européennes le :

20 avril à 14h30 à Toulouse – Espace Diagora de Labège

A cette occasion, la fédération du Parti Radical de Gauche de l’Hérault sera aux côtés de Guillaume Lacroix, tête de liste d'Europe-Territoire-Ecologie pour la présentation du projet et des candidats de la Coalition Progressiste

La Coalition Progressiste aspire à développer en Europe une société plus écologique, solidaire, sociale et inclusive afin d’avancer vers un monde meilleur, plus juste et plus humain conscient des limites de la planète et toujours respectueux de la diversité humaine.

Candidate, sous l’intitulé Europe-Territoires-Ecologie, la Coalition Progressiste est conduite par Guillaume Lacroix, président du Parti Radical de Gauche. Elle rassemble des acteurs de la société civile ainsi que des membres de ses 5 partis fondateurs :

Le Parti Radical de Gauche (PRG) est un parti de centre gauche connu pour ses positions républicaines, universalistes et laïques ainsi que pour son engagement pro-européen.

Régions et Peuples Solidaires (R&PS), créé il y a près de trente ans dans la foulée des élections européennes de 1994, est le parti qui fédère quatorze mouvements dits régionalistes.

Volt, est un parti paneuropéen fondé après le référendum sur le Brexit. Ses missions sont de combattre les nationalismes, d’associer davantage les citoyens à la vie politique et de travailler au-delà des frontières pour faire progresser le projet européen.

Le Collectif des sociaux-démocrates réformateurs (CSDR) est né d’une scission avec Territoires de Progrès, fin 2022, lorsqu’une partie de ses militants a fait le choix de ne pas se fondre dans Renaissance mais de s’orienter vers La Convention de Bernard Cazeneuve.

Le Mouvement des Progressistes, créé en 2009 dans une volonté partagée de rassembler des forces de Gauche et de progrès, se veut républicain et démocratique, écologiste et humaniste, profondément européen.