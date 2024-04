Toulouse - Stéphane Muller ouvre un second point de vente à Toulouse

Quand le sport et l’esprit de compétition mènent sur la route du succès.

Fort du succès rencontré par un premier magasin, inauguré en avril 2022 dans le centre-ville de Toulouse, Stéphane Muller a ouvert, en Janvier 2024, un second commerce Cash Express dans le quartier résidentiel des Arènes au sein de la ville rose. Pour ce sportif chevronné, adepte du triathlon, le sport et l'entrepreneuriat sont deux facettes d'un même défi, où la détermination et la persévérance sont les clés du succès.

En l’espace d’à peine deux ans, ce coureur de fond pilote deux points de vente complémentaires, manage une équipe composée de 8 salariés dont un alternant et compte bien poursuivre sur sa lancée.

Un parcours atypique

Le parcours de Stéphane Muller témoigne de sa détermination à relever les défis. Après un DUT en Techniques de commercialisation, il décide de voyager, part, à 22 ans, aux USA avant de s’installer au Pérou où il devient directeur commercial pour plusieurs multinationales. Il s’investit ensuite dans le trading tout en prenant un poste de direction au sein de la division hospitalière de la filière péruvienne des laboratoires Abbott. Deux ans plus tard, il postule comme conseiller commercial auprès de l’Ambassade de l’Union Européenne, activité qu’il exercera pendant 22 ans avant de regagner la France pour mener à bien son projet d’entrepreneur avec Cash Express.

« Séduit par le concept, j’ai tout de suite décidé de le rejoindre. Je suis venu en France une première fois en mai 2021, période à laquelle j’ai rencontré les dirigeants de Cash Express, puis en octobre de la même année pour suivre une formation. Entretemps, c’est du Pérou que s’est monté le projet via plusieurs visioconférences avec Arnaud Guérin, l’un des deux coprésidents du Groupe Cash Express. D’ici aussi que s’est trouvé le local, ensuite validé sur place par Arnaud. La ville de Toulouse, où l’enseigne n’était pas encore implantée, m’est apparue comme une destination idéale pour son potentiel. A terme, elle me permettait de développer plusieurs magasins. »

Le choix de la franchise : Être indépendant et entrepreneur au sein de l’économie circulaire

Rentré en France en janvier 2022, Stéphane ouvre à Toulouse son premier magasin Cash express en avril. Deux ans plus tard, il récidive avec l’ouverture d’un second point de vente. Sa soif de réussite et son esprit de compétition, hérités du sport, l’ont rapidement conduit vers la voie du succès, confortés par la confiance qu’il témoigne à l’enseigne.

« J’ai opté pour la franchise car je souhaitais avant tout privilégier mes qualités d’entrepreneur et de vendeur, et ce de préférence dans l’un de mes secteurs de prédilection : le sport, l’automobile ou l’économie circulaire. C’est sur ce dernier domaine que s’est porté mon choix, parce qu’il s’agit du marché le plus porteur. A ce titre, ma rencontre avec Cash Express a été déterminante. Cette enseigne, l’une des leaders de son secteur, s’engage pour défendre des valeurs écologiques et économiques. Visionnaire, elle est en adéquation avec son temps et porteuse d’initiatives. Ecoute, dimension humaine, transparence, expertise, suivi, accompagnement, toutes les qualités étaient réunies dès le départ pour m’inciter à entreprendre au sein de ce réseau, le respect de l’indépendance entrepreneuriale en sus. »

Bien lui en a pris. Le tout nouveau magasin, d’une superficie de 150 m2, rencontre d’ores et déjà un vif succès. Implanté à proximité du métro, dans un quartier doté d’un grand potentiel, il vient conforter l’activité du commerce de l’hypercentre. Pour ce sportif dans l’âme, chaque projet entrepreneurial est l’occasion de se dépasser pour atteindre de nouveaux sommets. Gageons que d’autres points de vente devraient voir le jour à Toulouse et ses environs dans les prochaines années.

Cash Express

22 rue des Changes

31000 Toulouse

Du lundi au samedi 11h-19h

Cash express

54 Bd Gabriel Koenigs

31100 Toulouse

Du lundi au samedi 11h-19h