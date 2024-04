Toulouse - Delville Management Toulouse célèbre son premier anniversaire

Delville Management France poursuit son développement grâce à une stratégie soutenue de maillage territorial avec l’ouverture de son 5ème bureau régional à Toulouse en janvier 2023. En un an, le cabinet a démarré 15 missions sur l’ensemble de la région Grand Sud-Ouest.

L’entreprise est spécialiste du management de transition, une solution concrète de plus en plus reconnue par les dirigeants pour faire face à des enjeux particuliers (management relais, pilotage de projet, conduite du change- ment, retournement ou encore redressement). Ainsi, au niveau national, et après une année 2022 à forte crois- sance (+39%), le marché du management de transition affiche une progression de son chiffre d’affaires de 13,5%. En bénéficiant, dans un délai urgent et pour une durée déterminée, de compétences opérationnelles et managériales hautement qualifiées (Codir, Comex* et N-1), les entreprises ont accès à des ressources opérationnelles, exigeantes et orientées résultat. Focus sur l’expérience toulousaine.

*Comités de direction, Comités exécutifs.

Le management de transition en plein essor dans le Grand Sud-Ouest

Arnaud MÉZIÈRE rejoint Delville Management fin 2022, en vue d’ouvrir le bureau de Toulouse en janvier 2023. L’objectif : couvrir une zone géographique étendue en Nouvelle Aquitaine et Occitanie, allant de Bordeaux aux Pyrénées, renforçant ainsi la présence régionale de Delville Management sur la région. Patrick ABADIE, fondateur de Delville Management, explique : « Nous opérions dans le Grand Sud-Ouest depuis plusieurs années, avec des missions dans les domaines centraux de l’écono- mie locale : l’aéronautique, l’agroalimentaire, la pharmacie ou encore les services. Nous avons choisi d’ouvrir un bureau à Toulouse pour répondre à la demande croissante dans ces secteurs. Après 25 années d’expérience dans les secteurs de l’aérospatial et de la défense pour les groupes Thales et Airbus, en France et à l’étranger (Moyen-Orient et Asie), Arnaud MÉZIÈRE a une entière connaissance du métier et des attentes de nos clients. Il incarne parfaitement notre engagement à fournir des solutions opérationnelles et stratégiques ».

15 missions démarrées dès la 1ère année et une équipe qui se renforce

En 2023, 75% des missions accomplies par les mana- gers de transition, concernaient les industries et 25% les entreprises de services. Arnaud MÉZIÈRE ambitionne de conclure une vingtaine de missions sur sa 2ème année : « Dans la région, les métropoles toulousaine et bordelaise sont parmi les deux plus attractives de France. Toulouse est la 4ème métropole française et la capitale européenne de l’aéronautique et du spatial. C’est un bassin économique qui concentre un écosystème riche d’entreprises, d’universités et de centres de recherche. Il regorge de multiples opportu- nités pour notre activité de management de transition ». Au printemps 2024, le directeur sera rejoint par deux colla- borateurs, dont un business manager.

Une stratégie basée sur le maillage territorial, pour renforcer la proximité avec les clients

En 2010, Patrick ABADIE crée Delville Management avec la conviction profonde que le management de transition va devenir la réponse la plus fiable et opérationnelle face aux besoins urgents et stratégiques des entreprises. Depuis, le cabinet a orienté sa stratégie de développe- ment sur un maillage territorial, afin de se rapprocher des clients et d’élargir son réseau de managers qualifiés. Après l’ouverture d’un premier bureau régional à Lyon en 2019, Delville Management s’est implanté à Lille, Nantes, Toulouse, Londres et Munich.

Des engagements RSE* forts et structurants

Le cabinet toulousain de Delville Management suit les pas de sa maison mère en adhérant à ses multiples engage- ments RSE. En 2023, Delville Management a formé ses collaborateurs à la Fresque du Climat et a affirmé son par- tenariat avec « Entrepreneurs dans la Ville » (Sport dans la Ville). L’entreprise est également devenue actionnaire de Team for the Planet et s’est impliquée dans l’association participative DayOne. En 2024, des sessions Fresque du Climat seront organisées pour l’ensemble des managers de transition qui ont démarré une mission par l’intermé- diaire de Delville Management depuis janvier 2023. Le ca- binet a mis en place une politique d’actionnariat salariés en 2023, afin de permettre aux collaborateurs qui le sou- haitent de devenir associés de leur entreprise.

*Responsabilité Sociétale des Entreprises

Un secteur en forte progression au niveau national

Après une croissance de 39% en 2022, le marché du mana- gement de transition affiche une nouvelle hausse de 13,5% de chiffre d’affaires*, engouement qui se confirme dans le Grand Sud-Ouest.

2 indicateurs clefs se sont détachés en 2023 au niveau national :

• 51% des missions dans le management relais,

• 49% des missions dans le secteur industriel.

*source : France Transition

ZOOM SUR DELVILLE MANAGEMENT

Cabinet de management de transition, Delville Management accompagne les entreprises dans leurs transformations à forts enjeux : management re- lais, pilotage de projet, conduite du changement, retourne- ment et redressement. Outre sa présence à Toulouse, Delville Management est implan- té à Paris, Lyon, Lille, Nantes, Londres et Munich .

Indicateurs clés sur le plan national

+ Effectif du Cabinet : 60 personnes

+ 20% de croissance en 2023 vs 2022

+ 235 missions

+ Un réseau de 22 000 managers de transition

Indicateurs clés sur le plan régional

+ 2/3 des missions dans l’industrie régionale

+ 1/3 des missions dans les services

+ 700 managers référencés

www.delville-management.com