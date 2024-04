Castelsarrasin - Les communistes planchent sur le bien-manger pour tous

La section du parti communiste de Castelsarrasin et Moissac poursuit son projet d’université permanente. Le premier samedi de chaque mois, l’Espace Métais accueille une personnalité experte d’un sujet particulier. Samedi dernier, Magali Delfort, dirigeante associative, kinésithérapeute et naturopathe, a animé une conférence sur le bien manger. Entretien.

Pourquoi est-il important de bien manger ?

L’humain, à son origine, était un chasseur cueilleur. Notre capital génétique n’a pas évolué depuis cette époque. Son régime alimentaire s’est en revanche beaucoup modifié grâce à l’agriculture, l’agroalimentaire, la publicité, les modes et la mondialisation. Ce changement explique en partie l’apparition des maladies dites de civilisation (cardiovasculaires, métaboliques, auto-immunes, dégénératives). Manger sainement c’est-à-dire en s’approchant le plus possible de la diète méditerranéenne permet de prévenir l’apparition de ces maladies. Mais aussi de se sentir bien au quotidien.

Comment peut-on faire pour que cela soit accessible à tous ?

Revenir à une alimentation simple et simpliste : cuisiner des produits locaux et de saison. Dans la région, nous avons la chance de vivre au contact des producteurs d’une part et d’avoir un climat favorable au jardinage. Un pot d’herbes fines ou des pieds de tomates sur le rebord de la fenêtre, c’est à la fois bon pour la cuisine, bon pour la santé et un bel héritage à donner à nos enfants. Ensuite, il y a évidemment aussi la question du pouvoir d’achat. Beaucoup de nos concitoyens ont des difficultés d’ordre économiques et sociales. Il faudra tôt ou tard trouver des réponses politiques à ces problèmes si l’on veut vraiment permettre au plus grand nombre de bien manger.

Que faire au niveau local et territorial ?

Je vis en milieu rural. Je rêve d’un système d’approvisionnement alimentaire au plus court et pour tous. Il existe d’ailleurs des outils comme les « projets alimentaires territoriaux » qui peuvent s'étendre dans des échelles de territoires très différentes : de la petite commune à la grande région, les pays ou les départements. Ils peuvent avoir une visée sociale, économique ou environnementale et doivent permettre de relocaliser l'agriculture et l'alimentation dans les territoires en soutenant l'installation d'agriculteurs, les circuits courts ou les produits locaux dans les cantines. A nos politiques d’avoir le courage de l’organiser, même si nous devons tous prendre notre part.

