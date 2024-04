Perpignan - PHYTORÉUT : Une solution innovante de réutilisation des eaux usées pour les particuliers

Une réponse concrète aux périodes de sécheresse et au manque d’eau afin de donner une seconde vie aux eaux usées ménagères

L’innovation permet 80 à 100 litres d’eau réutilisables par jour et par personne pour éviter d’autant la consommation d’eau potable en phase avec la préservation des ressources

PHYTORÉUT, UNE ALTERNATIVE À L’EAU POTABLE FACE A L’URGENCE CLIMATIQUE

« Un Français consomme 149 litres d’eau potable par jour. Une telle abondance qu’on a fini par oublier que, au fond de nos toilettes, on a de l’eau potable », déplorait Christophe Béchu, Ministre de la Transition Écologique et de la Cohésion des territoires. Pour concrétiser l’accent sur la réutilisation des eaux usées, Aquatiris innove avec PhytoRéut permettant de réutiliser les eaux usées pour l’arrosage des espaces verts sans prélever d’eau potable. C’est en particulier :

- le premier dispositif inspiré de la nature de réutilisation des eaux usées de la maison (évier, lavabo, machine à laver, douche), à l’exclusion des eaux provenant des WC ;

- des matériaux filtrants débarrassant les eaux usées des principaux polluants tout en conservant les qualités nutritives ;

- une surface réduite, tout en maximisant le volume d’eau recyclée et traitée.

UNE ÉCONOMIE D’EAU AU QUOTIDIEN !

La PhytoRéut permet de disposer d’une ressource de 80 à 100 litres d’eau par jour et par personne pour l’arrosage du jardin. Pour un foyer de 3 personnes par exemple, avec un jardin de 300 m², le volume d’eau annuel utilisable est l’équivalent de 1 mm de pluie par jour. Ainsi, le volume d’eau usée valorisable correspond à la moitié de la pluviométrie annuelle moyenne. Deux types d’usages sont alors possibles :

- l’arrosage manuel avec un robinet pour remplir l’arrosoir d’eaux usées traitées (arrosage des espaces verts ou du jardin ornemental),

- l’arrosage autonome avec tuyau grâce à un siphon auto-amorçant (irrigation d’un ou de plusieurs espaces verts).

LA PREMIÈRE INSTALLATION SUR PERPIGNAN

A l’occasion de la première installation sur Perpignan les 17 et 18 avril 2024, nous vous invitons à découvrir et à échanger autour de cette innovation qui apporte une réponse concrète au manque d’eau sur notre département.

Qui sommes-nous ?

Acteur premium de l’assainissement écologique durable et innovant, AQUATIRIS a été fondée en 2007 par Edwige LE DOUARIN et Martin WERCKMANN. Proposant un système d’assainissement pour les particuliers qui utilise des filtres plantés de roseaux et de plantes semi-aquatiques (iris, menthe aquatique, iris des marais, salicaires etc.), AQUATIRIS offre une alternative aux solutions d’assainissement classiques pour la maison. Fort de plus de 60 franchises, AQUATIRIS poursuit l’expansion de son réseau en France. La phytoépuration est une solution agréée par les Ministères de la Santé et de la Transition Écologique. AQUATIRIS est lauréat du prix Climaxion porté par l’ADEME en 2017, et 1ère place du label Aquaplus des acteurs professionnels de l’ANC les plus engagés dans le développement durable en 2018.