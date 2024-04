Bassin de Thau - La flamme Olympique sur le Bassin de Thau ; Le programme, le parcours détaillé du 13 mai prochain

Le 13 mai prochain, la flamme arrivera en provenance de Millau et restera environ quatre heures sur notre territoire avant de mettre le cap sur la Métropole de Montpellier. L’Agglopôle souhaitait que la flamme traverse ses 14 communes mais seules Balaruc-les-Bains et Sète ont été retenues par le Comité Olympique.



Deux parcours sont prévus :

Le premier dit « agile », verra les courageux porteurs, s’élancer dès 11h30 du Sémaphore (Fort Richelieu) pour se diriger vers la croix du Mont Saint-Clair presque aussi ardu à gravir que le Mont Olympe. Une entrée en matière très sportive.

Et après une pause bien méritée, c’est en tout début d’après-midi (13h25) que la flamme repartira par bateau de Balaruc-les-Bains pour le second parcours, dit « engagé » qui privilégiera les grands axes de circulation. Elle traversera l’étang de Thau pour rejoindre Sète, au niveau de la Gare.

Après avoir emprunté l’Avenue Victor Hugo, elle prendra la direction des Quais Louis Pasteur et Philippe Régy avant d’emprunter le Pont Virla et le Quai Maréchal de Lattre de Tassigny. Elle se dirigera ensuite vers la statue du jouteur en centre-ville, avant d’embarquer à bord de la « barque bleue » pour un petit tour sur l’emblématique Cadre Royal, portée par Simon Caselli. Un tour de force spectaculaire et unique à l’échelle du territoire national. La virée sera courte mais intense avant que le relais ne reprenne sur le Quai de la Marine pour se poursuivre en direction du Môle via la Promenade Jean-Baptiste Marty. Enfin, elle passera par la Promenade du Maréchal Leclerc puis par la Corniche de Neuburg, avant d’arriver à son point final, l’esplanade Roger Thérond, lieu de rassemblement où de nombreuses animations auront eu lieu depuis le matin.

Pour d’évidentes raisons de sécurité, des fermetures de voies sont prévues :



Le détail sera communiqué sur le site internet et les réseaux sociaux des villes de Balaruc-les-Bains et de Sète, pour que chacun puisse anticiper ses déplacements et ne se retrouve pas bloqué sans information préalable. Le comité olympique a demandé à ce que le public ne soit jamais installé en hauteur. De nombreuses forces de l’ordre seront mobilisées et plus de 1 000 barrières seront installées sur l’ensemble du parcours, pour que les voitures ne puissent pas forcer le passage. Sète Agglopôle Méditerranée indique déjà, de façon non exhaustive, que :

Le Quai Maréchal Joffre et la Route de Cayenne seront fermées à la circulation de 12h45 à 14h30.

Tout le cœur de ville (du boulevard Victor Hugo au Môle et de la Corniche à la place Thérond) ne sera pas accessible en voiture de 12h45 à 15h30.

Aucun bateau ne sera autorisé sur le Cadre Royal et au niveau de la halte nautique du pont de la gare.

Des fermetures de voies sont prévues à Balaruc-les-Bains de 12h30 à 14h.

Les parkings du Mas Coulet, ainsi que ceux de Cayenne sud et Villeroy seront ouverts.

Toutes les lignes de bus circulant sur Sète seront impactées de 11h30 à 15h30.

Le public pourra profiter du spectacle depuis les spots suivants :

La Pointe Courte et la Plagette.

Les Quais Maréchal Joffre (estacade), Suquet et Maréchal de Lattre de Tassigny, le pont de la savonnerie, la promenade Leclerc et la Corniche de Neuburg à Sète.

L’Avenue de la Gare à Balaruc-les-Bains.

Ils vont porter le feu sacré :

35 habitants du territoire, escortés par 18 « runners », vont avoir l’immense privilège de porter la flamme olympique et se relaieront au cordeau, sur les 7 km de parcours. Parmi eux, deux figures sportives emblématiques, Delphine Le Sausse et Simon Caselli.

La skieuse nautique, Delphine Le Sausse :

Athlète handisport la plus titrée dans sa discipline, avec pas moins de 16 titres de championne du monde (le dernier, acquis l’an dernier en Californie) et 19 de championne d’Europe, Delphine Le Sausse, exemple de résilience et de force mentale, sera une formidable ambassadrice. Un moment empreint d’émotion pour cette grande compétitrice et plus qu’une évidence pour celle qui, sélectionnée en équipe de France de ski alpin, était aux portes d’une participation aux Jeux Olympiques d’hiver de Vancouver (Canada) en 2010. Nul doute qu’elle en aurait ramené une médaille. Mais ce 13 mai, dans nos cœurs, elle a déjà gagné.

Le jouteur, Simon Caselli :

​Le gladiateur sétois, double vainqueur du Grand Prix de la Saint-Louis (en 2017 et 2023) devra s’acquitter d’une mission périlleuse. Perché sur la tintaine de la barque bleue, il aura la lourde responsabilité de porter la flamme sur le Canal Royal, où son pied marin très sûr et sa réputation de jouteur indéracinable, a indéniablement compté au moment de convaincre l’organisation qu’avec un tel porteur, c’était la garantie que la flamme resterait bien au sec.

Des fan zones dans 8 communes :

Pour vivre encore plus intensément l’événement, des fan zones seront proposées dans les communes pendant la compétition, en juillet et en août (huit dates au programme). Ces espaces animés, où l’ambiance promet d’être festive et conviviale, accueilleront les supporters et plus largement les passionnés de sports en tous genres.



La jeunesse aux premières loges :

Pour que les scolaires puissent profiter au plus près du passage de la flamme, 10 lieux ont été identifiés sur le parcours sétois afin que 2 600 élèves du territoire (écoles primaires et collèges) puissent assister en toute sécurité à l'événement. Deux zones spécifiques (Place Roger Thérond et extérieur du complexe du Lido), tiendront également lieu de villages sportifs proposant de nombreuses activités (atelier danse, baby-foot humain, relais, volley-ball, rugby flag, cours d'obstacle à l'aveugle…) à plus de 400 enfants encadrés par des éducateurs, des professeurs et des associations (une classe de 30 élèves par commune, invités par l'Agglopôle).