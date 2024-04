Béziers - Vote du Pacte Asile et Immigration au Parlement Européen : Robert Ménard est en Marche vers plus d'immigration !

Vote du Pacte Asile et Immigration au Parlement Européen :

Robert Ménard est en Marche vers plus d’immigration !



Robert Ménard a franchi une étape qui le coupe maintenant du camp national et patriote, en déclarant le 11 avril 2024 dans la matinale d’Europe 1/Cnews : "sur la répartition obligatoire des migrants, je considère que la solidarité européenne prime sur la souveraineté nationale" , soutenant sans équivoque le vote du pacte Asile et Immigration au Parlement Européen.



Il valide ainsi la submersion migratoire de notre pays voulue par l’Union Européenne et Emmanuel Macron, et doit avoir la mémoire qui flanche quant à sa fameuse affiche de 2016 dont le message était "L’Etat nous les impose. Ça y est, ils arrivent… Les migrants dans notre centre-ville !"

Si il ne devait rester qu’un seul soutien à Emmanuel Macron, ne serait-ce pas Robert Ménard ?

Face à un tel discours, la Fédération Rassemblement National de l’Hérault n’acceptera jamais que notre souveraineté nationale soit bradée à l’Union Européenne et continuera de défendre nos compatriotes ainsi que tous les Biterrois.



Nous appelons donc tous les Héraultais à nous rejoindre pour soutenir Jordan Bardella aux Elections Européennes du 9 juin prochain afin d’empêcher la submersion migratoire de nos communes, et nous serons présents à chaque élection à Béziers pour représenter et défendre les Biterrois.