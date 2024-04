Hérault - TAPATOUDI: Rencontres-ateliers en médiathèques avec CLAIRE FROSSARD, Autrice illustratrice.

Pour la dernière rencontre de sa cinquième saison, l’association TAPATOUDI, avec le concours des médiathèques, accueille CLAIRE FROSSARD à Pézenas du 23 au 25 avril 2024.

Après ses études à la Haute Ecole des Arts du Rhin de Strasbourg, l’illustratrice-autrice Claire Frossard s’est installée dans un atelier au quartier gare avec une belle équipe ! Elle dessine et invente des histoires, notamment Petite Taupe, Emma, ou encore Henriette ou le monde sauvage. Elle dessine aussi bien sur son Ipad qu’au crayon de papier et acrylique.

Venez nombreux découvrir son univers aux ateliers programmés en médiathèques :

- Le mercredi 24 avril à 10h à la médiathèque du POUGET

à 14h à la médiathèque de CEYRAS

à 17h à la médiathèque de PEZENAS

Ces rencontres sont gratuites et ouvertes au public, agrémentées de lectures, d’échanges avec l’artiste et de dédicaces. Vente de livres sur place avec la librairie « Un point, un trait »de Lodève.

Claire FROSSARD rencontrera également des élèves des écoles du Pouget, de Nébian, de Clermont l’Hérault et de Nézignan l’evêque.

Cinquième saison autour de la littérature jeunesse, proposée par l'association TAPATOUDI, avec le concours des médiathèques de la communauté de communes du Clermontais, des médiathèques de la communauté de communes de la vallée de l'Hérault et des médiathèques de la communauté d'agglomération Hérault méditerranée.

Le festival de littérature TAPATOUDI approche à grands pas ! Il clôturera cette riche saison réunissant tous les auteurs du 24 au 26 mai 2024 à Pézenas . Au programme : rencontres, ateliers, spectacles, vente de livres et dédicaces…Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter via le site internet www.tapatoudi.fr . ou sur les réseaux sociaux.