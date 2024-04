Hérault - « Gouverner c'est prévoir » par Christian Bilhac

Dans l’hémicycle, à la tribune, Christian Bilhac est intervenu dans le débat concernant le Haut-Commissariat au Plan (HCP) et de son influence sur les politiques publiques. Créé après la levée du premier confinement, le HCP avait pour vocation d’accompagner le plan de relance du Gouvernement afin de surmonter les effets économiques de la crise sanitaire.

Le parlementaire rappelait qu’il s’agissait plutôt d’une renaissance puisque le premier Commissariat général au Plan avait été créé en 1946, sous l’égide de Jean MONNET et Félix BOUIN. Ses objectifs, définis en commun avec les partenaires sociaux, étaient d’orienter les investissements vers les secteurs prioritaires pour reconstruire la France.

Et de remémorer le succès du rattrapage économique de la France, pendant les Trente Glorieuses, comme la Mission « Racine » créée en 1963 par la DATAR, avec un objectif de grande envergure : celui de « l’aménagement du littoral languedocien et roussillonnais pour développer et diversifier l’économie régionale : l’assainissement des zones côtières, la démoustication et la construction de stations balnéaires dédiées au tourisme des classes moyennes et populaires, alors en pleine expansion ».

Pour le sénateur, l’aménagement du territoire reste un axe essentiel pour nos territoires. Il déplore qu’année après année « de ringardisation sémantique, le mot « planification » soit redevenu porteur dans le débat public. Le retour au « planisme » a de quoi étonner de la part d’un exécutif qui se réclame depuis 2017 de la « startup nation ». »

Officiellement abandonné en 2006, le principe de planification et le Commissariat général avaient été remplacés par le Centre d’analyse stratégique, devenu en 2013 France Stratégie. Christian Bilhac regrette la création de nouvelles structures, « c’est une spécialité française d’ajouter des étages au mille feuilles administratif mais je crains qu’il ne perde ainsi en efficacité. »

En effet, doté d’un budget annuel de 15 millions d’euros, le HCP est chargé d’orienter les politiques publiques en matière de souveraineté économique, de démographie, d’environnement et de santé. Le HCP a rendu une douzaine de rapports mais n’a pas le monopole du conseil et de la prospective, indique le sénateur qui décline la longue liste des organismes travaillant sur les mêmes sujets.

Face à l’existence de ces multiples comités « Théodule », qui travaillent sur les mêmes thématiques prospectives, le sénateur invite les pouvoirs publics à simplifier et à rationaliser leurs missions, « une source de sérieuses économies pour l’État. » dit-il.

Christian Bilhac conclue son propos : « le bilan de l’influence du HCP sur les politiques publiques, dans sa forme actuelle, est paradoxalement inexistant alors que les enjeux sont considérables. Un constat s’impose : nous n’avons plus de Plan, ni de bon plan, ni de plan B, mais plutôt un comité Théodule plan plan. »