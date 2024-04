Montpellier - La Chouette Guinguette de Chez Poulette lance sa 3e saison !

Pour cette première soirée-concert de la saison 2024, la CHOUETTE GUINGUETTE DE CHEZ POULETTE accueille le groupe montpelliérain pop et festif WEPA-WEPA ! Rendez-vous le mercredi 24 avril à partir de 20 h 30.

Table gourmande et conviviale bien connue des travailleurs de la zone industrielle du Salaison (Vendargues), la restaurant CHEZ POULETTE inaugure la 3ème saison de sa CHOUETTE GUINGUETTE dès la fin du mois. « Comme chaque année depuis 3 ans, nous investissons d’avril à octobre le jardin de notre brasserie pour créer une guinguette dédiée à la fête, à la bonne bouffe et aux bons vins ! » explique Christophe ESPINASSE aux commandes de l’établissement. Tous les soirs, du mardi au samedi, la guinguette accueille ses clients dans un vaste espace arboré de 1700 m² équipé d'une cuisine extérieure. « C'est un lieu populaire et convivial où les bons vivants aiment à se retrouver sous les lampions dans une ambiance “fête de village” pour manger des tapas gourmands à la mode française, boire un petit verre ou se faire une partie de pétanque entre amis ! » confie t-il enthousiaste.

UNE CUISINE GOURMANDE ET GÉNÉREUSE

Couteaux à la coriandre, pluma grillée, coeurs de canard persillade, jambon de Lacaune de la charcuterie Millas (Murat-sur-Vèbre, Tarn), saucisson de la famille Bessières (Chirac, Lozère) ou sardines Belle-Iloise (Quiberon, Morbihan)... Lozérien formé par le chef militant du “fait maison” Xavier DENAMUR, Christophe ESPINASSE décline les bons produits français et méditerranéens en propositions gourmandes à partager. Pour accompagner ces savoureuses recettes, on trouve également sur la carte de bons vins de la région et d’autres terroirs de France ainsi que des bières artisanales.

DES CONCERTS ET DES SOIRÉES DÉGUSTATIONS

Adepte de bonne musique, Christophe ouvre tous les mercredi soir la scène de LA CHOUETTE GUINGUETTE DE CHEZ POULETTE à une sélection éclectique de très bons groupes de la région. Les jeudis soir sont quant à eux réservés à ses nombreux amis producteurs de vins qui viennent faire déguster leurs meilleurs nectars aux clients de la guinguette.

Pour le lancement de la saison 2024, mercredi 24 avril 2024 à partir de 20 h 30, les 5 musiciens de Wepa Wepa interpreteront leurs textes enjoués et poétiques, portés par une musique dansante et joyeuse. www.wepawepa.fr



LA CHOUETTE GUINGUETTE DE CHEZ POULETTE

475 avenue des Bigos, 34740 Vendargues.Ouvert d’avril à octobre, du mardi au samedi soir, de 17 h à 1 h du matin.

Tapas salés de 4 € à 10 €. Desserts à 4,50 €. Verre de vin de 3,50 € à 7 €. Bouteille de 19 € à 42 €. Bières à partir de 3,20 € les 25 cl.