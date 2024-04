Bassin de Thau - Un retour progressif à la normale et la fin de l'inversac sur la source sous-marine de la Vise

Fin de l'inversac sur la source sous-marine de la Vise : Un retour progressif à la normale.

Après plusieurs mois de perturbations climatiques et hydrologiques, le phénomène d'inversac affectant la source sous-marine de la Vise, située dans la crique de l’angle, est enfin terminé. Cet événement marque la fin d'une période exceptionnelle caractérisée par des faibles cumuls de pluie et des intrusions d'eau saumâtre dans l'aquifère d'eau douce.

Contexte climatique et hydrologique

L'année 2023 a enregistré les plus faibles cumuls de pluie jamais observés sur Sète, avec seulement 210 mm de précipitations, classant cette période dans une catégorie proche d'un climat désertique. Le 18 octobre 2023, suite à une tempête et une surcote marine importante, un inversac s'est produit, entraînant une intrusion d'eau lagunaire et saumâtre dans l'aquifère à un débit initial de près de 400 l/s, qui s'est ensuite stabilisé autour de 180 l/s.

Grâce aux pluies importantes de mars 2024, l'aquifère a pu être rechargé, mettant fin au phénomène d'inversac et permettant un retour à un débit émissif de la source de la Vise.

Les différentes phases de retour à la normale

Bien que le processus ait été marqué par des fluctuations dues à des conditions météorologiques instables, avec des alternances de débit intrusif et émissif, la situation s'est progressivement stabilisée.

Les pluies du 26 mars ont permis de recharger massivement l’aquifère du Pli Ouest, ce qui s’est traduit le 28 mars et 29 mars par une première bascule des débits de la source de la Vise avec un débit émissif de 20 l/s.

Cette recharge était suffisante mais très fragile pour contrer les nouvelles surcotes marines liés à un épisode méditerranéen sévère, et des niveaux de la lagune fluctuant de 0.42 à 0.52 mNGF.

Avec ces niveaux de la lagune, l’inversac rebasculait du 30 mars au 2 avril à un débit intrusif de près de 100 l/s. A partir du 2 avril et jusqu’à aujourd’hui, la baisse du niveau de la lagune a favorisé le retour à un débit émissif, bien que faible, fluctuant entre 15 et 25 l/s. Les prévisions météorologiques actuelles et la tendance à la baisse des niveaux de la lagune laissent présager une normalisation durable des débits émissifs.

EN BREF Le processus s’est déroulé en plusieurs phases :

 Les pluies du 26 mars ont permis de recharger massivement l’aquifère du Pli Ouest, ce qui s’est traduit le 28 mars et 29 mars par une première bascule des débits de la source de la Vise.

 La recharge étant suffisante mais très fragile pour contrer les nouvelles surcotes marines liés à un épisode méditerranéen sévère et des niveaux de la lagune fluctuant, l’inversac rebasculait du 30 mars au 2 avril.

 A partir du 2 avril et jusqu’à aujourd’hui, la baisse du niveau de la lagune a favorisé le retour à un débit émissif, bien que faible et fluctuant. Les prévisions météorologiques actuelles et la tendance à la baisse des niveaux de la lagune laissent présager une normalisation durable des débits émissifs.

Impacts et mesures pour l’avenir

L'inversac de 2023-2024, bien que plus court que celui de 2020-2022, a provoqué une intrusion massive d'eau salée dans l'aquifère, avec plus de 2.5 millions de m3 d'eau salée et 100 000 tonnes de sel.

Le retour à la normale concernant les paramètres de l'eau, en particulier le taux de sel, pourrait prendre plusieurs années.

Des mesures de surveillance et des programmes d'expérimentation sont en cours pour étudier cette période de normalisation et développer des solutions de prévention ou de réduction des impacts liés à de futurs inversacs.

Cet épisode d'inversac, qui se pose comme un défi majeur pour la lagune et l’aquifère du Pli Ouest, a également été l'occasion de développer une meilleure compréhension de ces phénomènes naturels et de renforcer les capacités d'adaptation et de réponse. Le retour progressif à la normale et les efforts continus de surveillance et de prévention sont des signes encourageants pour la préservation des ressources en eau douce du Pli Ouest.