Gard - La Maison du Passage récompensée d'une Clef au Guide Michelin

La Maison du Passage récompensée d’une Clef au Guide Michelin

Si les Étoiles du Guide Michelin célèbrent la gastronomie partout dans le monde, pour la première fois le Guide Rouge reconnaît également les hôtels offrant les expériences les plus remarquables en leur attribuant des Clefs, de une à trois. Parmi les lauréats dévoilés le 8 avril dernier, La Maison du Passage a été récompensée d’une Clef, symbole « d’un séjour singulier ».

Au cœur du village de Martignargues, dans le Gard, la maison d’hôtes s’est ainsi distinguée par l’architecture de sa bâtisse datant du 11ème siècle et son design intérieur, par sa qualité de service ou encore par son rapport qualité/prix. « Si elle n’est qu’une chambre d’hôtes, La Maison du Passage offre des prestations dignes d’un complexe hôtelier, avec notamment un petit spa, un jacuzzi sur le toit, un sauna infrarouge et des séances de massage », indique le Guide Michelin dans son analyse.

Ayant déjà été élue meilleure chambre d’hôtes de France par Tripadvisor et étant référencée par le prestigieux Guide Rouge (Destination « Vaut le détour »), l’obtention de la Clef incarne la reconnaissance des années d’engagement et de passion des propriétaires, Hervé Capgras et François Vyain, pour faire de La Maison du Passage un lieu paisible et de prestige empreint de caractère.

« Nous sommes totalement investis dans notre métier et notre passion, recevoir cette Clef représente donc une immense joie ! Nous nous interrogeons encore sur l’identité de l’inspecteur du Michelin venu tester notre établissement, et nous lui adressons nos plus vifs remerciements. »

Au pied des Cévennes, La Maison du Passage dispose de cinq chambres et d’une suite. Bien plus qu’un hôtel, elle offre aussi une expérience gastronomique authentique grâce à sa table d’hôtes dont la cuisine est imaginée à partir de produits frais et locaux.

La Maison du Passage : Hervé CAPGRAS & François VYAIN

30360 MARTIGNARGUES - Tél. : 04 66 25 62 91

https://www.lamaisondupassage.fr/