Hérault - Cinéma // des étudiants de CinéCréatis en tournage dans un décor médiéval !

Mercredi 17 avril, les étudiants de l’école de cinéma CinéCréatis tourneront un court-métrage à la Commanderie Templière de Cazouls-d’Hérault. Le film, intitulé « Rubor Sanguinis », se passe au XIVe siècle et raconte le destin d’une jeune femme et pose la question de la violence et de ses limites. Une expérience très attendue pour ces jeunes professionnels.

Un tournage de futurs professionnels

Tout au long de leur formation, les étudiants de CinéCréatis tournent différents films : documentaires, clips, spots publicitaires, courts-métrages… Lors de leur troisième et dernière année de formation à l’école, ces futurs professionnels du monde du cinéma tournent leur Dossier Professionnel. Il s’agit d’un film de 3 minutes maximum, de tout type (clip, documentaire, spots de publicité…) et de tout genre (comédie, conte, drame, parodie…). Ce film représente une carte de visite pour ces futurs diplômés, leur permettant de s’exprimer à travers la réalisation selon leur sensibilité et les messages qu’ils souhaitent faire passer.

En fin d’année, ils présenteront leur film devant un jury professionnel venu spécialement pour découvrir les nouvelles réalisations des étudiants

Un sujet d’actualité et un tournage en costumes

Pour la réalisatrice Marie Viennois, le Dossier Professionnel est l’occasion de sensibiliser aux questions de la violence et notamment de celle des agressions et de la place des femmes au moyen âge et de nos jours. « La violence est un sujet complexe qui ne cesse de me questionner dans mon quotidien. Écrire un film et le réaliser, c’est laisser en quelque sorte son inconscient prendre les rênes ».

Marie poursuit : « Ce film a pour thème le cercle vicieux de la violence : l’engrenage de celle-ci et la manière dont il est destructeur pour la protagoniste. Ce que je cherche à transmettre à travers cette histoire, c’est avant tout une notion de manque et de perte attribuée à un tel acte. »

L’équipe du film a souhaité tourner dans un décor médiéval pour aborder le sujet. L'histoire se passe au XIVe siècle avec de gros enjeux de reconstitution de décors et costumes, gestion d’animaux (chevaux*) mais aussi de direction d’acteurs avec la scène de viol et des scènes de bagarres chorégraphiées, ainsi que de lourds dispositifs de machinerie, lumière, cadre… Le film est tourné en noir et blanc.

*Pour la petite histoire, les chevaux ont déjà tourné dans le film de Guillaume Canet Astérix et Obélix !

Le tournage aura lieu le mercredi 17 avril à partir de 14h, au château de Cazouls-d’Hérault et à l’Hermitage.

Une approche professionnelle du monde du cinéma

L’école CinéCréatis forme ses étudiants aux métiers de Réalisateur Concepteur Audiovisuel, en trois ans. Pour former les meilleurs professionnels de demain, l’école parie sur trois grands axes : la théorie, la culture générale & professionnelle, et la pratique. La formation s’engage à proposer une formation en adéquation avec le milieu professionnel, pour faciliter l’insertion et la réussite des étudiants.

Régulièrement, les étudiants sont amenés à tourner des courts-métrages dans de vraies conditions, afin de se préparer au mieux à leur insertion professionnelle. Chacun de ses tournages leur permet de mieux appréhender le secteur, au contact d’une équipe d’enseignants expérimentés et de professionnels du cinéma.