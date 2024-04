Hérault - Distinction : Une Clé Michelin au CHÂTEAU & VILLAGE CASTIGNO

La reconnaissance de la prestigieuse Clef Michelin a illuminé le Château et Village Castigno lors de sa première sélection, saluant ainsi des années d'efforts dédiés à créer une expérience unique pour nos précieux clients.

Cette distinction représente un hommage gratifiant à notre quête constante d'excellence. Castigno, avec son caractère distinctif et son héritage œnotouristique, transcende les catégories conventionnelles. Il incarne une expérience hôtelière, gastronomique et sensorielle qui se vit pleinement plutôt que se raconte.

De la vigne à l'assiette, en passant par le potager et les chambres, chaque détail est méticuleusement soigné dans notre engagement inflexible envers la perfection. Nous sommes honorés d'être les seuls à avoir reçu cette distinction entre Montpellier et Toulouse, ce qui témoigne de notre dévouement exceptionnel.

Clément Mangus, œnologue et directeur du Château et Village Castigno, souligne l'harmonie entre l'environnement naturel du Parc Naturel du Haut Languedoc et la philosophie de partage et de bonheur qui anime Castigno. Cet endroit idyllique offre une retraite gourmande et paisible, imprégnée d'un profond respect pour l'environnement et le riche patrimoine régional.

Le site, transformé en un hôtel unique, abrite 24 chambres et suites élégantes réparties dans plusieurs maisons, une table gastronomique étoilée mettant en avant une cuisine bio et créative, ainsi qu'un bistro grill sur la place du village où les vins du domaine sont savourés. Pendant la saison estivale, les BBQ sur la place attirent les amateurs sous le ciel étoilé du sud.

Le domaine viticole, Château Castigno, adjacent au village, est marqué par une cave remarquable, intégrée harmonieusement dans le paysage avec le Parc Naturel du Haut Languedoc en toile de fond. L'audace et le respect de la nature font de cet endroit une expérience unique dans la région.

Au Village Castigno Wine Hotel & Resort, chaque séjour est une aventure hors du commun, où l'équipe dynamique et cosmopolite veille à ce que chaque instant soit empreint de passion, de générosité et de partage, offrant ainsi à nos visiteurs une expérience authentique et inoubliable.

Le charme de Castigno réside dans son caractère de véritable village, où tous les services sont disséminés dans des maisons aux couleurs éclatantes, invitant les visiteurs à se perdre avec délice dans les ruelles pavées et à découvrir l'âme authentique de cet endroit unique.

Les 24 chambres, chacune ornée d'une palette de couleurs vibrantes, offrent un confort absolu et une décoration soigneusement pensée, mêlant bois brut, recyclage et mobilier d'inspiration ethnique. Castigno offre également la possibilité de séjourner en maison de vacances, ou même de privatiser entièrement le Village pour des événements spéciaux.

Les chefs Justine Viano et Stephan Paroche, imprégnés de l'ADN du sud de la France, offrent une cuisine raffinée et inspirée, mettant en valeur les produits locaux et bio. Leur créativité culinaire, associée aux propositions innovantes en termes d'accords mets et boissons sans alcool, témoigne de leur passion pour l'art de la gastronomie.

En résumé, Castigno est bien plus qu'un simple hôtel ; c'est une expérience à part entière, où chaque moment est une célébration de la vie, de la gastronomie et du partage, dans un cadre enchanteur et authentique.