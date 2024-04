Gard - Une clef Michelin pour l'hôtel le PRIEURÉ-BAUMANIÈRE

Les Clefs MICHELIN France distinguent les établissements qui offrent les expériences de séjour les plus remarquables au sein de la sélection hôtelière du Guide MICHELIN. C'est avec une grande fierté que Le Prieuré Baumanière annonce aujourd'hui son inclusion dans ce prestigieux palmarès, recevant ainsi une nouvelle distinction.



Cette Clef MICHELIN vient mettre en lumière l'établissement, le classant parmi les séjours particuliers offrant un supplément d’âme. Pour Le Prieuré Baumanière, c'est une reconnaissance significative de son engagement à offrir à ses clients bien plus qu'un simple séjour, mais une expérience inoubliable et enrichissante.



L'équipe du Prieuré Baumanière exprime sa sincère gratitude envers le Guide Michelin pour cette nouvelle récompense. C'est également l'occasion de remercier chaleureusement toutes les équipes, qui travaillent avec dévouement chaque jour aux côtés d'Alexandre Favier & Sylvie Horgne à la direction, ainsi que de Geneviève & Jean André Charial, les propriétaires de Baumanière.



C'est grâce à leur passion, leur expertise et leur engagement constant que Le Prieuré Baumanière est devenu un lieu d'exception, offrant à ses clients un séjour mémorable à chaque visite. L'établissement est déterminé à poursuivre cette tradition d'excellence et à continuer à offrir des expériences uniques et inoubliables à tous ceux qui franchissent ses portes.



Cette Clef MICHELIN est bien plus qu'une simple récompense, c'est une marque de confiance et de reconnaissance envers l'engagement de Le Prieuré Baumanière à fournir des séjours exceptionnels, enrichis par son attention aux détails, son hospitalité chaleureuse et son désir constant de dépasser les attentes des clients.



Le Prieuré Baumanière est honoré de figurer parmi les établissements distingués par les Clefs MICHELIN France et est impatient de continuer à partager sa passion et son hospitalité avec ses chers invités lors de leurs prochaines visites.