Bagnols sur Cèze - Château de MONTCAUD : 5 étoiles et 2 clefs au guide Michelin

Le Château de Montcaud***** reçoit avec grande fierté ses 2 clefs au Guide Michelin, une reconnaissance prestigieuse de son excellence dans l'hôtellerie et la gastronomie.



Situé entre Nîmes, Avignon et l'Ardèche, à proximité d'Uzès et du Pont du Gard, le Château de Montcaud est un havre de paix imprégné de l'art de vivre provençal et occitan. Niché dans un écrin de verdure de cinq hectares en Languedoc-Roussillon, cet établissement historique fut imaginé au XIXème siècle par Alexandre Eugène Collain, un négociant en soie prospère. Transformé en hôtel de charme dans les années 1990, il est aujourd'hui dirigé par Jürg Witmer, qui a entrepris d'importants travaux pour lui redonner sa splendeur d'antan.



Le Château de Montcaud propose désormais 25 chambres et suites dans le Château, ainsi que 2 chambres et 1 appartement dans le Mas et l'ancienne Maison du gardien, offrant ainsi une variété d'hébergements pour une halte ou des vacances prolongées. La décoration, pensée par l'architecte d'intérieur Sophie Petit, marie avec élégance le style traditionnel de la région et des touches contemporaines, tandis que les jardins offrent un cadre paisible pour se détendre, avec une piscine extérieure, un terrain de pétanque, des courts de tennis et des vélos électriques à disposition.



Mais ce qui distingue particulièrement le Château de Montcaud, c'est sa cuisine d'exception, orchestrée par le chef étoilé Matthieu Hervé.

Originaire de Normandie, le parcours du chef Hervé l'a mené dans les plus grandes cuisines françaises, avant de rejoindre le Château de Montcaud en 2018. Sous sa direction, le restaurant gastronomique étoilé Le Cèdre et le bistrot Le Bistro de Montcaud proposent une cuisine ancrée dans la tradition française, mais avec une touche de créativité et de modernité. Les produits locaux et de saison sont mis à l'honneur, offrant ainsi une expérience gastronomique raffinée et authentique.



La réception de ces 2 clefs MICHELIN est une consécration pour le Château de Montcaud, témoignant de son engagement envers l'excellence et du talent de toute son équipe. C'est une invitation à découvrir ou redécouvrir ce joyau de l'hôtellerie française, où luxe, gastronomie et art de vivre se marient harmonieusement pour offrir à ses hôtes une expérience inoubliable.