Montpellier - Lancement : la 1ère communauté mondiale de locaux et de voyageurs PimpMyTrip débarque à Montpellier

Innovation tourisme : la 1ère communauté mondiale de locaux et de voyageurs PimpMyTrip débarque à Montpellier !

PimpMyTrip, la startup qui réinvente l’expérience touristique, se déploie à Montpellier ! Cette expansion marque une étape majeure dans le paysage du tourisme local, offrant aux Montpelliérains la possibilité d’être rémunérés pour partager leurs bonnes adresses et, aux visiteurs l’opportunité de découvrir cette ville sous un angle authentique et personnalisé.

Réenchanter l’expérience du tourisme en local

Avec pour mission de réenchanter l'expérience du tourisme en mettant en relation les locaux avec les voyageurs, PimpMyTrip efface les frontières entre les visiteurs et les habitants pour laisser place à une immersion authentique : celle de découvrir la ville à travers les yeux de ceux qui la connaissent le mieux.

Contrairement aux guides traditionnels et aux circuits touristiques standardisés, PimpMyTrip propose une approche sur mesure et flexible du tourisme en local. Des restaurants, en passant par des boutiques secrètes ou encore des balades, les Pimpeur(e)s proposent aux Pimpé(e)s leurs adresses incontournables hors des sentiers battus pour vivre une expérience unique et adaptée !

"Chez PimpMyTrip, nous croyons que les seuls vrais experts d'une ville sont ceux qui y vivent. C'est pourquoi nous mettons en avant nos Pimpeur(e)s : les habitants passionnés qui connaissent leur ville comme personne d'autre. Ils sont les conteurs d'histoires, et les ambassadeurs de leur culture, prêts à partager leur carnet d’adresses pour offrir aux voyageurs une découverte qui leur ressemble”

Ghislain Foucque Co-Fondateur - CEO de PimpMyTrip

PimpMyTrip débarque à Montpellier

Les Montpelliérains aiment-ils leur ville ? PimpMytrip en est convaincue, et il est désormais possible pour eux de gagner de l’argent en partageant leurs adresses coup de cœur avec les visiteurs de celle que l’on surnomme “La Surdouée” !

Avec plus de 100 villes représentées, près de 400 Pimpeur(e)s séduits par le concept et près de 3000 adresses recommandées, la plateforme débarque à Montpellier, réputée pour son attractivité touristique. Cette expansion ouvre de nouvelles perspectives pour les voyageurs en quête de conseils et de bons plans qui leur permettent d’économiser du temps et de l’argent sur des expériences souvent décevantes et inadaptées à leurs envies !

Comment ça marche ?

L'utilisation de PimpMyTrip est simple et intuitive. Via le site ou sur l’application fraîchement lancée, les voyageurs, appelés les Pimpé(e)s, peuvent parcourir les expériences proposées par les Pimpeur(e)s : les locaux qui en plus de faire découvrir leur ville comme ils l’aiment, perçoivent 3€ à chaque fois qu’un voyageur déverrouille son carnet d’adresses ce qui permet de soutenir l'économie locale et de valoriser l'expertise des habitants.

Les Pimpeur(e)s, la base !

Pour enrichir cette expérience participative et collaborative unique, les Pimpeur(e)s sont au cœur du projet.

La plateforme communique largement afin d’enrichir au maximum sa base de locaux pour offrir, demain, une expérience optimale pour les voyageurs.

Les conditions pour devenir Pimpeur(e)? Aimer sa ville au point d’en partager les secrets !

À propos de PimpMyTrip :

Fondée en mai 2023 par Anne-Sophie Battin et Ghislain Foucque (Ex CEO du Pot Commun), couple d’entrepreneurs passionnés par le tourisme, la plateforme innovante PimpMyTrip rassemble la première communauté mondiale de locaux. Tel un guide de voyage moderne et dépoussiéré, PimpMyTrip repose sur les carnets d’adresses créés par des habitants pour faire vivre à chaque voyageur une ville de façon unique, adaptée et authentique. La startup a également lancé son application, disponible depuis mars 2024.

Illustration: https://www.pimpmytrip.com/