Toulouse - Ibis et Rockcorps s'associent pour proposer une place de concert en échange de 4h de bénévolat

Cette année, la marque ibis s’associe à Rockcorps pour permettre aux jeunes (et moins jeunes) l’accès à un concert exclusif en échange de 4h de bénévolat et la Ville Rose sera au cœur du dispositif les 14 et 15 avril prochains.

Au total, ce sont 180 projets citoyens tournants autour de l'écologie et de la diversité et l'inclusion qui seront mis en œuvre en partenariat avec des associations locales, dans 8 villes de France, dont Toulouse les 14 et 15 avril prochains. À Toulouse, deux projets engageants sont proposés, la rénovation du centre d'hébergement des Fages en collaboration avec l'association Espoir, et l'embellissement des locaux du collectif Abbal au cœur du Grand Mirail.

Pour récompenser l'engagement de ces bénévoles, un premier concert sera organisé à Toulouse avec le groupe 47 ter, le lundi 15 avril à l'hôtel ibis Toulouse Centre, pour clôturer ces deux jours de mobilisation toulousaine.

Mais l'aventure ne s'arrête pas là. En plus de cette soirée, tous les bénévoles participants obtiendront leur billet pour le concert exclusif ibis Rockcorps, réunissant des artistes renommés tels que Macklemore, Ronisia et Franglish à l'Accor Arena à Paris le 29 mai 2024.

La volonté de ce projet va bien au-delà de la simple organisation d'un événement musical. Il s'agit avant tout de rajeunir l'image du bénévolat et d'inciter les jeunes à s'engager dans des actions solidaires. En associant la musique à la solidarité, ibis et Rockcorps offrent aux participants une expérience enrichissante, empreinte de partage, de convivialité et de valeurs humaines essentielles.

Ensemble, ils démontrent que l'union entre la jeunesse, la musique et l'action citoyenne peut véritablement changer les choses, une ville à la fois.