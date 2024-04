Haute-Garonne - La brasserie ANYWHERE BEER FACTORY déploie ses installations et ses ambitions sur le nouveau site de Merville

Nouvelle structure, nouveaux locaux, nouvelles ambitions. La brasserie artisanale Anywhere Beer Factory, entité née de la redistribution des activités de BBT Brasseur toulousain, a pris ses nouveaux quartiers à Merville (31). Entièrement dédiée à la production et à la distribution de bières artisanales, l’entreprise dirigée par Joany et Simon Mabille a investi 1,3 M € pour s’offrir des installations à la hauteur de ses ambitions. Les bières, désormais brassées sous l’appellation Anywhere Beer Factory, continueront d’alimenter un réseau de 200 points de vente, en croissance constante. Les fondateurs misent sur ces nouvelles capacités de production et le développement d’une offre innovante à destination des professionnels – la livraison de bière fraîche en cuves de service de 1000L – pour doubler leur chiffre d’affaires d’ici cinq ans.

La réputation de brasseurs de Simon et Joany Mabille, couple franco-canadien installé à Cornebarrieu depuis 2017 est déjà solidement établie. En Occitanie, leur gamme de bières houblonnées, artisanales et locales, initialement développée sous le nom de BBT Brasseur Toulousain, y connaît un franc succès. Motivés par une demande croissante et une nécessité de répondre aux besoins de nombreux clients en attente, les fondateurs de Anywhere Beer Factory ont dessiné les contours d’un nouveau projet entrepreneurial.

« Nous avons choisi de nous concentrer sur notre cœur de métier, le brassage et la distribution, et de passer à la vitesse supérieure avec des installations ultra-modernes », commente Joany Mabille, zythologue et co-fondatrice. « Nous gardons le contrôle de la gamme née sous la précédente appellation, que nous allons évidemment enrichir, et souhaitons développer des modes de distribution innovants et durables ».

1 000 m2 entièrement consacrés à la bière artisanale

Les locaux de 1 000 m2 de l’entreprise, installée à Merville (31) en périphérie de Toulouse, accueillent désormais un matériel de brassage dernier cri de 25 hectolitres, 6 fermenteurs de 6 000 L et 3 fermenteurs de 3000 L, des zones de stockage et de déchargement adaptées à l’activité, ainsi que des bureaux et des espaces dédiés au public. Une boutique de vente à emporter ainsi que des visites guidées seront proposées dès cet été.

« Les nouveaux équipements sont à la mesure de nos projets », souligne Simon Mabille, Maître brasseur et directeur de la production. « Nous allons pouvoir tripler notre production dès cette année, passant de 1 500 hl à 4 500 hl, pour répondre à la demande actuelle. Nous avons également une belle marge de progression, puisque la capacité évolutive de nos équipements peut aller jusqu’à 10 000 hectolitres ».

L’entreprise, dont les volumes de vente préétablis devraient générer 1M€ en 2024, ambitionne de doubler son chiffre d’affaires d’ici 2028.

La gamme permanente, qui fournit déjà 200 caves, bars, restaurants, hôtels, guinguettes et événements en Occitanie, va être élargie pour proposer 10 bières différentes. Des bières saisonnières, éphémères ou personnalisées seront également disponibles, tandis que de nouvelles gammes, sans-gluten et sans-alcool, sont actuellement à l’étude. Élaborées à partir de matières premières sélectionnées avec soin, toutes les bières - dont les emblématiques Blue Bay et Green Lights - sont non-filtrées et non-pasteurisées.

La livraison en cuves de service : une révolution brassicole inédite en Occitanie

La distribution des bières Anywhere Beer Factory s’effectue sous forme classique de bouteilles ou de fûts, mais l’entreprise propose aussi un service inédit en Occitanie : la livraison réfrigérée en cuves de service.

Ce dispositif innovant est dédié aux professionnels de lieux à haut débit de bière. Les cuves en inox, disponibles en format 500 ou 1000 litres, ont été spécifiquement conçues pour répondre aux défis quotidiens rencontrés par les gérants de bars et de restaurants : la gestion, le service et le stockage des fûts de bière.

Contrainte des commandes, gaspillage alimentaire (la perte pour un fût de bière est estimée à plus de 10%), risques d'accidents du travail liés au port de charges lourdes ou problèmes de température de conservation et de rotation des stocks : ces cuves XXL connectées, aux finitions personnalisées en fonction des espaces et du décor des établissements, répondent à toutes ces problématiques. La bière Anywhere Beer Factory, livrée par camion-citerne réfrigéré, est maintenue à une température constante de 4°C, ce qui garantit au breuvage stocké en cuve une qualité optimale et une saveur authentique, garantie pendant 12 semaines.

Cette solution élimine la nécessité de fûts ordinaires en inox, réduisant ainsi les coûts liés à la consigne, au stockage et au nettoyage. Elle évite également toute manutention lourde.

« Notre système répond à un double objectif : lutter contre le gaspillage alimentaire et éviter les ruptures de tirage, coûteuses et chronophages, pour nos clients », précise Joany Mabille. « Nous le proposons sous forme d’une offre de location-achat qui le rend accessible à des profils de clients très divers. En démocratisant ce système, nous espérons encourager un maximum d’établissement à aborder leur approvisionnement sous un nouvel angle ».

Un projet bâti sur des valeurs

Faciliter une gestion durable s’inscrit au cœur du projet des fondateurs d’Anywhere Beer Factory. Le fonctionnement quotidien de la brasserie repose sur des normes RSE strictes : récupération des eaux de brassage, énergie 100% renouvelable, valorisation des drêches de brassage - offertes aux agriculteurs locaux pour alimentation de leurs animaux -, emballages recyclés, circuits courts et utilisation de bouteilles réemployables…

« Agir dans le respect des gens, des produits et de notre environnement est essentiel pour nous. Nos objectifs de croissance ne se feront pas au détriment de nos valeurs écologiques, qui sont le socle de cette nouvelle aventure et conditionnent toutes nos activités », assurent les fondateurs.

Une philosophie de vie et de production qui devrait séduire des profils en recherche d’exigence et d’ancrage local : la brasserie, qui compte déjà six salariés, prévoit le recrutement de six personnes supplémentaires.

Un nouveau partenariat pour inaugurer les beaux jours

Dès la mi-mai, c’est grâce à un partenariat conclu avec la dynamique Guinguette la Fouguette, située à Lévignac, que les amateurs de bières artisanales et de soleil pourront déguster (avec modération !) les produits de la brasserie. L’ensemble de la gamme Anywhere sera proposée à la dégustation, et les bières seront directement tirées depuis les cuves de service commercialisées par l’entreprise. Un bon moyen d’aller vérifier, à la source, la qualité et la saveur garanties par la Brasserie.