Bassin de Thau - Le programme d'Avril du CPIE du Bassin de Thau - Pour vos animations Prenez l'air pour les vacances de printemps !

Vos animations Prenez l’air pour les vacances de printemps !

Depuis 2008, le réseau CPIE Bassin de Thau propose des animations tout public, sur de nombreuses thématiques, et les animateurs du réseau, en partenariat avec les acteurs du territoire, vous emmènent à la découverte de l’Archipel de thau, des étangs palavasiens et du Pays Agathois.

Pour le mois d’avril 2024, nous vous proposons 14 animations sur le territoire, pour découvrir la biodiversité locale, les paysages et en apprendre davantage sur son histoire.

Ouvrir le programme en plein ecran en cliquant sur le lien

Prenez Lair Avril24 Web