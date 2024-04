Pyrénées-Orientales - Un rendez-vous annuel pour les mains vertes : le troc de plantes.

Le troc de plantes, d'outils et de graines, organisé en partenariat avec l’association Pyrénées Nature et la grainothèque revient le 21 avril prochain de 10h à 13h. Cet événement, attendu par les amateurs de jardinage et de biodiversité, se déroulera sur le terrain collectif des jardins familiaux (avenue de la Méditerranée, près de la gendarmerie).

Chaque année, cet événement attire un public souhaitant échanger et partager leurs connaissances du jardin. L'association Ramène ta graine, connue pour son travail de préservation et de diffusion des graines locales dans le département, sera de nouveau présente.

L'événement est ouvert à tous ceux qui souhaitent troquer des plants, des outils, des graines, des pots ou tout autre objet en lien avec le jardinage. Le principe fondamental de l'événement reste le troc, sans aucun échange d'argent. C'est l'occasion idéale de rencontrer d'autres passionnés, d'échanger des conseils et de découvrir de nouvelles variétés de plantes et de graines adaptées à notre région.

Pour ceux qui le désirent, un moment convivial avec un repas tiré du sac sera organisé pour clôturer cette rencontre.