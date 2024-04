Occitanie - Les thérapeutes et conseillers conjugaux d'Occitanie se référencent sur Coopleo, le Doctolib de la thérapie conjugale et familiale

Les thérapeutes et conseillers conjugaux d’Occtanie se référencent sur Coopleo, le Doctolib de la thérapie conjugale et familiale

Des thérapeutes certifiés, vérifiés, pour des consultations en toute sérénité, et une communauté de professionnels au service du bien-être des couples et des familles

Une vingtaine de thérapeutes conjugaux et familiaux d’Occitanie ont opté pour plus de visibilité en se faisant référencer sur coopleo.care, la première plateforme de mise en relation 100% dédiée à la Santé Familiale, destinée à faciliter le recours à un professionnel formé et supervisé en cas de crise familiale ou conjugale.

L’épidémie de Covid a révélé au grand jour les difficultés dans lesquelles les familles, les parents peuvent se retrouver quand de petits conflits deviennent de grandes crises ou encore quand des étapes de vie (mariage, naissance d'un enfant, déménagement...) n’ont peut-être pas été assez préparées. A cela s’ajoutent ces accidents de la vie qui viennent déstabiliser l’équilibre conjugal et/ou familial. Si la famille peut être le lieu des plus grands bonheurs, elle peut parfois aussi être celui de grandes souffrances. Pour éviter que les conflits ne dégénèrent, coopleo.care propose une mise en relation avec des thérapeutes agréés et vérifiés.

Structurer la filière de la santé familiale

Face à la multiplication des coachs en amour autoproclamés et autres sexothérapeutes sans diplôme, coopleo.care veut accompagner la structuration de la filière des professionnels de la santé familiale en leur donnant une visibilité numérique forte.

L’enjeu principal est de faciliter la mise en relation des couples et familles avec de vrais professionnels identifiés.

Sur coopleo.care, les professionnels répondent à une charte de déontologie et doivent justifier de critères stricts comme un nombre d’heures de formation et de pratique.

Accompagner les couples et les familles

Pascal Corpet, l’un des trois cofondateurs de Coopleo, explique : « L’arrivée d’un enfant, le mariage, un déménagement, sont des bouleversements qui se préparent. Les thérapeutes écoutent les inquiétudes et accompagnent les membres de la famille pour les aider à surmonter ces événements. »

Magalie France, cofondatrice de Coopleo, ajoute : “La difficulté pour les couples est triple : avoir conscience qu’ils ont un problème, savoir que ce problème peut être résolu, trouver un tiers de confiance pour y arriver. C’est sur ces 3 niveaux que nous voulons agir.”



Une récente étude a démontré que le recours à un professionnel certifié permet d’éviter 73% des séparations et de les apaiser - quand elles ont lieu - dans 76% des cas.

Pour Arnaud Ulrich, cofondateur de Coopleo : “100% des couples vivent des conflits et traversent des crises ! Recourir à un professionnel certifié sur COOPLEO, c’est se donner les chances d’en sortir renforcés.”

Une communauté de thérapeutes

Coopleo a également créé une communauté de thérapeutes qui peuvent échanger sur les cas rencontrés, en fonction de leurs spécialités, et s’épauler pour résoudre les problèmes des couples et des familles.

Cette communauté apprenante et interprofessionnelle permet une montée en compétences par l'analyse de cas pratiques à raison de 8 rendez-vous par an mais aussi d’ateliers « Transmission ».

Au-delà de la mise en relation, une mission sociétale forte

Start-up à impact faisant partie de l’ESS, Coopleo a reçu le soutien de divers organismes professionnels comme l’Anccef ou Couples et Familles. A ce jour, une centaine de professionnels sont référencés.

En apaisant les conflits, COOPLEO entend aussi lutter contre les violences conjugales, protéger les enfants et prévenir la précarisation des familles.

Illustration