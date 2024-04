Sète - Une explosion suivie d'un incendie dans l'entreprise classée SEVESO seuil bas

SECURITE CIVILE / Accident dans l’entreprise SAIPOL classée SEVESO seuil bas

Une explosion suivie d’un incendie s’est déroulée à 17h au sein de l’entreprise SAIPOL, classée SEVESO seuil bas, située dans la commune de Sète.

L’incident s’est déroulé dans l’entrepôt d’estérification (fabrication de carburant à partir de graines). L’entreprise qui était à l’arrêt, en situation de maintenance, a immédiatement activé son plan particulier d’intervention (PPI).

On déplore à ce stade un blessé en urgence absolue en cours d’héliportage (salarié de l’entreprise). 20 personnes de l’entreprise sont impliquées et 200 personnes sont évacuées à titre préventif.

Un panache de fumée s’étend vers la mer et ne présente pas de risque pour la population.

Le préfet a activité le centre opérationnel départemental (COD) à la préfecture depuis 17h20 et pris la direction des opérations de secours. Un PCO est actif sur place depuis 18h15.

Un important dispositif de secours (2 groupes de lutte contre les incendies ; 1 véhicule de détection d’identification et de prélèvement - VDIP ; 1 bateau pompe et la cellule mobile d’intervention chimique - CMIC) et de sécurité (moyens de la police nationale) est déployé sur site. Un périmètre de sécurité est mis en place.

L’activité portuaire est maintenue. La circulation ferroviaire n’est pas impactée.

Les communes de Sète et de Frontignan ont déclenché leurs plans communaux de sauvegarde par précaution (PCS).

Consignes et recommandations

• ne vous rendez pas dans le secteur concerné ;

• ne gênez pas l’intervention des forces de secours et de sécurité ;

• respectez le périmètre de sécurité et les déviations mises en place ;

• ne diffusez pas de fausses informations.

Tenez-vous informés de la situation

• sur les réseaux sociaux du préfet de l’Hérault @prefet34 (X, Facebook, Instagram)

• en écoutant la radio France Bleu Hérault