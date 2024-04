Haute-Garonne - À Cugnaux, un éclairage public rénové pour réaliser 83% d'économie d'énergie

La commune de Cugnaux et le Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) ont inauguré le 4 avril dernier les travaux de rénovation de 1 835 luminaires d’éclairage public.

Les anciens luminaires ont été remplacés par des lampes LEDS de dernière génération permettant de réaliser 83% d’économie d’énergie.

Plusieurs objectifs ont été atteints : réduire la pollution lumineuse, préserver la biodiversité et la santé humaine, réaliser des économies d’énergie, maîtriser les dépenses publiques et améliorer la qualité de l’éclairage et le confort des habitants

Grâce à cette rénovation, la commune va diviser sa facture d’électricité par 5, représentant une économie de 148 800 € par an.

Les travaux, confiés à l’entreprise Citéos, sont financés par les économies d’énergie réalisées et le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie.

Patrick JEANBON, Adjoint au Maire de Cugnaux : « Face aux impératifs climatiques et environnementaux, les collectivités territoriales ont un rôle fort à jouer en s’engageant autour de la transition énergétique. A Cugnaux, grâce à notre partenariat avec le SDEHG, notre objectif est de moderniser notre patrimoine, dans un souci d'économie d’énergie et d'éclairer au plus juste pour préserver la biodiversité tout en facilitant le quotidien des habitants. Cette collaboration vertueuse a ainsi permis le remplacement des éclairages de type « boule », énergivores et néfastes pour la biodiversité, mais aussi la mise en place d’éclairages LED (dont le taux est passé de 24% en 2021 à 82% en 2024) ou encore l’extinction lumineuse en cœur de nuit. Un grand merci au SDEHG, aux entreprises et aux équipes qui se sont engagées dans ce projet important pour l’avenir ! »