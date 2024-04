Castelnau-le-Lez - Supprimer le passage à niveau PN39, ne serait-ce le prérequis à la poursuite de l'urbanisation ?

La suppression du passage à niveau PN-39, au croisement de l'avenue Marcel-Dassault avec la ligne de train Nîmes-Montpellier, est un sujet récurent à Castelnau.

Ce PN gère le passage de 150 trains par jour, et impacte le transit des 11 000 véhicules et de plus de 1 000 piétons, cyclistes et trottinettes qui rejoignent ou quittent l’avenue de l’Europe.

Il provoque, aux heures de pointe, des remontées de files d’attente de véhicules qui bloquent régulièrement le fonctionnement du carrefour de la Galine.

Sa suppression ne devrait-elle pas être un des prérequis à tout accord de la Métropole à l’augmentation de la population sur l’avenue de l’Europe ?

La ville de Castelnau n’aurait-elle pas déjà contribuer pour plus que sa part au développement de la Métropole ?