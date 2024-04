22 nouvelles entreprises labellisées « Entreprises du patrimoine vivant » en Occitanie

Le vendredi 5 avril 2024, Pierre-André Durand, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, a présidé la cérémonie de remise des diplômes de 22 nouvelles entreprises labellisées « Entreprises du patrimoine vivant » (EPV) en présence de Luc Lesenecal, président de l’Institut pour les savoir- faire français[1].

Créé en 2005 et délivré par le préfet de région pour une durée de cinq ans, le label « Entreprises du patrimoine vivant (EPV) » est le seul label de l'État récompensant les entreprises françaises artisanales et industrielles aux savoir-faire rares et d'exception. Sa valeur provient de la sélection exigeante opérée par l’Institut pour les savoir- faire français. Ce label est une reconnaissance nationale et internationale et constitue un atout pour favoriser le développement des entreprises labellisées.

En 2024, on dénombre en France 1 035 entreprises du patrimoine vivant, employant 59 000 personnes et avec un chiffre d’affaires cumulé de 14,2 milliards d’Euros. Dans le cadre de la Stratégie nationale en faveur des métiers d’art, le Gouvernement a l’objectif d’obtenir en 2025, pour les 20 ans du label, un total de 2500 entreprises du patrimoine vivant, sans sacrifier l'excellence. En Occitanie, ce sont aujourd’hui 91 entreprises du patrimoine vivant qui sont mises à l’honneur (liste des lauréats 2023-2024 en annexe).

Pierre-André Durand, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, a félicité les 22 nouvelles entreprises labellisées de la région : « Ce label EPV récompense le travail que les entreprises et leurs salariés réalisent au quotidien pour maintenir l’excellence de nos savoir-faire, toujours à la pointe de l’exigence et au cœur d’une tradition régionale et nationale. Ce label fait rayonner le patrimoine français et confirme à quel point notre région occitane est riche en talents ainsi qu’en traditions industrielles, artisanales et manufacturières. »