Perpignan - FoirExpo de Perpignan : le “Zidane” de la pétanque lance un défi au public

Les 12 et 13 avril, la FoirExpo de Perpignan s'annonce exceptionnelle avec la présence du champion de pétanque le plus titré de l’Histoire : Philippe QUINTAIS. Un terrain de boules sera spécialement installé pour que le public puisse tenter de vaincre cette légende de son sport.

Un défi à relever pour tenter de remporter le gros lot

Deux entreprises locales, Ambiance Energie et Elio's Solaire, spécialisées dans l'énergie durable, lancent un challenge de taille aux visiteurs de leur stand : affronter Philippe QUINTAIS et son coéquipier Emmanuel LUCIEN lors d’une partie de pétanque ! Pour les novices, Philippe QUINTAIS a été titré 12 fois champion de France de pétanque et 14 fois champion du monde. Il est une figure emblématique de ce sport, ayant marqué l'Histoire de par ses performances hors normes, y compris en tant que coach de l'équipe de France.



Les journées du vendredi 12 et samedi 13, la première personne qui arrivera à gagner une partie face au champion aura le choix entre repartir avec un bon d’achat de -50% sur une installation photovoltaïque (soit une valeur de 4500€) ou bien un vélo électrique d'une valeur de plus de 1000€. Pour participer, rien de plus simple : il suffit de se rendre aux stands B7 à B19 dans le Grand Hall du Parc des Expositions de Perpignan pour tenter sa chance.

Dégustation d'huîtres et 2 soirées musicales pour agrémenter la visite

En plus de ce défi exceptionnel, les deux entreprises réservent d'autres surprises. Une dégustation d’huîtres et vin blanc sera offerte de 11h30 à 13h00 les vendredi, samedi et dimanche. Le vendredi 12 avril, le groupe BAAD enflammera la scène, suivi par le groupe PANDA BANDITT le samedi 13 avril, de 19h à 22h30. Pour accompagner les soirées, un apéritif dinatoire sera également offert.

À propos de Elio’s Solaire & Ambiance Energie :

Elio’s Solaire est un bureau d'études et un spécialiste de l'installation de panneaux photovoltaïques basé à Perpignan. Engagée en faveur de l'énergie renouvelable, l'entreprise propose des solutions sur mesure pour les professionnels et les particuliers, contribuant ainsi à un avenir plus durable et économe en énergie.

Ambiance Energie est une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables installée depuis plus de 17 ans dans les Pyrénées-Orientales. Elle propose des installations comme le chauffage, la climatisation et le solaire.