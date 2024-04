Béziers - Concours Régional de Reconnaissance des Végétaux, CFAA-CFPPA de l'Hérault, site de Béziers

Nouvelle édition des Concours Régionaux de Reconnaissance des Végétaux

Béziers, le 15 avril 2024 : Les Concours de Reconnaissance des Végétaux ont repris en région. Soutenues par VALHOR, l’interprofession de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, en partenariat avec l’Unep – Les Entreprises du Paysage, Verdir, la fédération des horticulteurs et pépiniéristes, l’appui de la DRAAF (Direction régionale de l’agriculture, l’agroalimentaire et de la forêt), et les établissements de formation agricole régionaux, les épreuves d’Occitanie auront lieu à Béziers le 25 avril 2024

Les jeunes de la région Occitanie mis à l’épreuve : Le 25 avril prochain, le CFA de Béziers accueille les apprenants en aménagements paysagers, et production horticole de toute la région. Ils devront reconnaître 20 à 40 végétaux selon le niveau (famille, genre, espèce, variété) dans un temps imparti et sous le regard attentif de d’un jury professionnel. Les apprenants les plus expérimentés devront également préciser pour certains végétaux des éléments de connaissance (floraison, forme, types de sol, climat…). Les professionnels de la filière du végétal sont aussi invités à concourir. 80 participants sont attendus !

Sensibiliser à l’importance de connaître les végétaux : La connaissance du vivant est au cœur des métiers du végétal. Le besoin de végétalisation de tous les environnements, de vie et de travail, se renforce d’année en année et les professionnels du végétal sont au cœur de cette dynamique, et ont à cœur de valoriser et transmettre leur expertise.

Cette connaissance, les futurs collaborateurs des entreprises du végétal doivent l’acquérir dès leur formation. C’est ainsi qu’ils deviendront des professionnels du vivant et pourront répondre aux enjeux environnementaux actuels, notamment la protection de la biodiversité ou la préservation de la ressource en eau.

Le but de ce concours de reconnaissance des végétaux est d’une part de rappeler aux apprenants la nécessité de savoir identifier les végétaux et de connaître leurs spécificités, d’autre part, de valoriser leur investissement dans leur formation et d'encourager l’excellence.