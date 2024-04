Montpellier - Montpellier // Les stages découverte ESMA sont de retour !

Les 10 et 11 avril 2024, l’école Montpelliéraine ESMA organise ses nouveaux stages découverte. Totalement gratuits, ces stages permettent aux jeunes d’expérimenter pendant quelques jours la pratique de llustration et Concept Art. Une occasion unique de s’immerger dans le quotidien d’un étudiant.

Un rendez-vous créatif

L’école ESMA invite les lycéens de terminale et les étudiants en réorientation d’expérimenter des métiers artistiques. Réservés aux moins de 25 ans (étudiants, lycéens), ayant suivi un cursus artistique ou non, ces stages, entièrement, sont une occasion unique de vivre, pendant quelques jours, l’expérience des métiers artistiques et créatifs.

Lors de cette nouvelle session de stages découverte, l’école propose de découvrir le métier d’Illustration et de Concept Art, par la conception de personnages. Chaque groupe bénéficiera des apports théoriques, des cours, et des ateliers de mise en pratique. Les stagiaires apprendront les bases du chara design.

Qu’il s’agisse de développer sa curiosité, ou de mesurer l’intérêt d’un projet d’orientation, ces stages, toujours très appréciés, offrent un panorama unique de la réalité des études artistiques et créatives.

Pour suivre le stage :

10 et 11 avril 2024 de 9h à 17h : Stage découverte Illustration Concept Art

Inscriptions ICI

Les stages se déroulent au Campus Créatif

1 place Niki de Saint-Phalle à Montpellier