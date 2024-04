Bassin de Thau - Malgré les fortes pluies récentes, l'INVERSAC est toujours présent

Malgré les fortes pluies récentes, l'INVERSAC et toujours présent

Les précipitations importantes sur le territoire de Thau durant ce mois de mars 2024 ont laissé penser que l’inversac déclenché en octobre 2023 pouvait prendre fin. Hélas, après deux petits jours d’espoir, les eaux lagunaires s’engouffrent à nouveau dans la source de la Vise et la salinisent.

Sur Sète, c’est 89 mm de cumul total au mois de mars qui ont été recensés (les normales étant à 39.7 mm). Ces pluies ont été bénéfiques à la recharge du Pli ouest. En effet, la résurgence de la source alimente à nouveau le ruisseau de la Vène, et la source d’Issanka a vu ses niveaux remonter jusqu’aux seuils d’un remplissage optimal.

Sur Balaruc-les-Bains, les niveaux piézométriques de la nappe d’eau douce se sont élevés jusqu’à 3.7 mNGF* sur le piézomètre de référence (P4-Balm). Concernant la source sous-marine de la Vise, les précipitations enregistrées les 28 et 29 mars, ont permis aux eaux souterraines de recouler normalement vers la lagune, avec toutefois un très faible débit de 20 litres/s.

Pendant ces deux jours, la différence de niveau entre le karst et la lagune était suffisante pour faire couler la source de la Vise, mais trop faiblement.

A partir du 30 mars, les niveaux piézométriques ont commencé à redescendre. Au même moment, la forte tempête en mer augmentait les niveaux de la lagune au-dessus de la cote 0.52 mNGF*.

Cette situation conjuguée fut rédhibitoire pour la source de la vise puisque le débit s’est de nouveau inversé, pour atteindre 100 l/s en intrusion.

Ces équilibres hydrauliques déterminés à l’échelle de quelques centimètres rendent en effet le phénomène d’inversac extrêmement sensible aux aléas de variations du niveau de la mer.

Après les grosses pluies, une renverse de vent (par un régime de Tramontane) aurait pu permettre d’abaisser les niveaux de la lagune de Thau et ainsi favoriser un retour à la normale et permettre un arrêt durable de l’inversac.

Or, dans le cas du dernier épisode de pluie du 26 mars, aucune renverse n’a été observée.

Au contraire, une succession de coups de mer (vent du sud) a maintenu et même rehaussé le niveau de la lagune.

Sur un plan technique, ce retour d’expérience du dernier épisode de pluie et de tempête corrobore parfaitement à la fois les indicateurs de suivis construits mais aussi les estimations de cet aléa dans le rapport d’études sur la source de la Vise (programme DEM’EAUX ’THAU).

Le SMBT continue à surveiller la situation de près et fournira un bulletin d’information et de mise à jour au fur et à mesure de l'évolution des conditions hydro-météorologiques liés aux risques de sècheresse sur le territoire et du phénomène d’inversac.

Un programme expérimental sur la source souterraine de la Vise est en cours de montage pour proposer une solution de protection durable contre l’inversac...

EN BREF Le processus s’est déroulé en deux étapes :

 L’inversac s’est arrêté pendant deux jours le 28 et 29 mars avec la source qui coulait à un débit de 20 l/s.

Le niveau piézométrique de l’aquifère était au point de référence (P4-Balm) à 3.25 m au-dessus le niveau de l’étang.

 A partir du 30 mars, l’inversac a repris avec des débits d’intrusion de 101 l/s, Cette fois-ci, la différence entre le niveau de l’aquifère et de celui de la lagune était insuffisante (inférieur à 3 m à cause du vent du sud).

Malgré des conditions de recharge de l’aquifère favorables, les niveaux hauts de la lagune liés à la tempête du week-end des 30 et 31 mars ont empêché que l’inversac s’arrête

de façon pérenne.