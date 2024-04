Montpellier - Operation COLBERT II de lutte contre les trafics illicites de tabacs pour les douaniers de Montpellier

Les douaniers de la direction de Montpellier présentent les résultats de leur participation à l’opération Colbert II de lutte contre les trafics illicites de tabacs

Du 20 au 27 mars, plus de 27 tonnes de tabac ont été saisies par 10 100 agents de l’État, soit trois fois plus qu’à l’occasion de la première opération COLBERT qui s’était déroulée en juin 2023.

L’opération COLBERT II, élaborée dans le cadre du groupe opérationnel national antifraude (GONAF) s’inscrit dans le plan national de lutte contre les trafics de tabacs 2023-2025.

Copilotée par la douane, administration cheffe de file dans la lutte contre les trafics illicites de tabacs, et la Mission interministérielle de coordination anti-fraude (MICAF), elle associait des services partenaires qui ont contribué à sa réussite : la police nationale (DGPN), la gendarmerie nationale (DGGN), la préfecture de police (PP), plusieurs autres services de l’État (DGFiP, URSSAF, DGCCRF/DREAL, ...), ainsi que des unités de police municipale.

L’opération COLBERT II ciblait les principaux vecteurs d’approvisionnement du marché illégal, pour la direction de Montpellier

Pour la direction de Montpellier, fortement mobilisée pour dans la lutte contre toute sorte de trafic, l’ensemble des services locaux a piloté des opérations réalisées en collaboration avec les services partenaires, police nationale, gendarmerie, les GIR de Montpellier et Nîmes et les agents des administrations partenaires au CODAF. 12 contrôles ont été effectués en une semaine, permettant la constatation de 10 infractions, et la saisie de 243 kg de tabac. À noter également l’interpellation de 3 personnes et l’ouverture de 7 dossiers de demandes de fermetures administratives.

- contrôles des commerces susceptibles de vendre illégalement du tabac comme les épiceries de nuit, bar à chicha, etc : 22 établissements contrôlés pour 8 constatations réalisées, permettant la saisie de 104 kilos de tabacs. 7 fermetures administratives sont en cours.

- contrôles routiers, ferroviaires et fret express : 4 contrôles réalisés pour 3 constatations permettant la saisie de 139 kg de tabacs. 2 personnes interpellées. À cette occasion, les services douaniers ont également procédé à des saisies de stupéfiants en quantités importantes, portant sur 114 kg de cocaïne et 397 kg de résine de cannabis

