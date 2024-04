Haute-Garonne - Toulouse - Les stages découverte ESMA et ETPA sont de retour !

Les 8 et 9 avril 2024, les écoles toulousaines ESMA et ETPA organisent à nouveaux des stages découverte aux métiers créatifs et artistiques. Totalement gratuites, ces sessions de deux jours permettent aux jeunes de découvrir, les secrets des métiers du design graphique, de l’animation 3D, du jeu vidéo et de la photographie. Une occasion unique de s’immerger dans le quotidien d’un étudiant et découvrir les clés de son avenir.

Un rendez-vous créatif

Les écoles ESMA et ETPA invitent les lycéens de terminale et les étudiants en réorientation d’expérimenter des métiers artistiques. Réservés aux moins de 25 ans (étudiants, lycéens), ayant suivi un cursus artistique ou non, ces stages, entièrement, sont une occasion unique de vivre, pendant quelques jours, l’expérience des métiers artistiques et créatifs.

Les thématiques proposées : Cinéma, animation 3D et effets spéciaux, arts appliqués, jeu vidéo et photographie. Chaque groupe bénéficiera d’une introduction aux métiers concernés, des apports théoriques, des cours, et des ateliers de mise en pratique avec le matériel de pointe de l’école.

Qu’il s’agisse de développer sa curiosité, ou de mesurer l’intérêt d’un projet d’orientation, ces stages, toujours très appréciés, offrent un panorama unique de la réalité des études artistiques et créatives.

Des stages au choix

Stage découverte du cycle cinéma d’animation 3D et effets spéciaux 8 et 9 avril 2024 de 9h à 16h30 - INSCRIPTION => ICI

Stage découverte du design graphique 8 et 9 avril 2024 de 9h à 16h30 – INSCRIPTION ICI

Stage découverte du jeu vidéo 8 et 9 2024 de 9h à 16h30 – INSCRIPTION ICI

Stage découverte des métiers de la photographie 8 et 9 avril 2024 de 9h à 16h30 – INSCRIPTION ICI

Les stages se déroulent au Campus ESMA/ETPA,

50, route de Narbonne

31320 Auzeville-Tolosane