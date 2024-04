Castelnau-le-Lez - La voirie métropolitaine supportera-elle les projets de la modification du Plan Local d'urbanisme ?

la voirie métropolitaine supportera-elle les projets de la modification du Plan Local d’urbanisme ?

A Castelnau la voirie est de compétence métropolitaine

Aujourd’hui, aux heures de pointe l’avenue de l’Europe et ses ronds-points sont congestionnés par les remontées de files d’attentes de véhicules.

Cette situation est principalement liées à la fermeture régulière du passage à niveau 39 au croisement de l'avenue Marcel-Dassault avec la ligne de train Nîmes-Montpellier.

Mais aussi, au passage régulier du tram, prioritaire à chaque carrefour.

L’augmentation de la population sur l’avenue induira une augmentation du trafic automobile et de la fréquence du tram, donc une aggravation des blocages de carrefours.

Cela aura aussi un impact direct sur la qualité de l’air pour les habitants et usagers de l’avenue et ses rues adjacentes.

Cela conduit à quelques questions :

La voirie métropolitaine actuelle supportera-t-elle l’impact des projets urbains envisagés ?

La Métropole a-t-elle programmée une étude de circulation avant toute décision ?

La Métropole a-t-elle prévue des voiries de délestage avant toute décision ?

La Métropole a-t-elle pris en compte l’augmentation de la fréquence de fermeture du passage à niveau 39 liée à l’accroissement de la circulation de trains régionaux TER ?

Et le projet de RER, réseau express régional, porté par la Métropole ?

La Métropole ne devrait-elle fixer comme préalable à tout projet la suppression du passage à niveau ?

11 000 véhicules et plus de 1 000 piétons, cyclistes et trottinettes traversent chaque jour la voie ferrée.

La barrière est quant à elle ferme 150 fois par jour pour laisser le passage aux trains.