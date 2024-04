Comment ChatGPT Répond aux questions sur le sexe : étude LELO 2024

70% des Personnes font Ccnfiance à ChatGPT pour des conseils intimes : nouvelle étude révèle par LELO.com

LELO.com amené une étude pour découvrir certaines des questions les plus insolites sur le sexe posées à ChatGPT. Cette analyse partage les 10 questions les plus étranges et examine comment ChatGPT y a répondu.

"Comment puis-je coucher rapidement ?"

Malgré le langage familier de la question, ChatGPT répond de manière plus émotionnelle, soulignant l'importance d'aborder les relations intimes avec respect et considération pour les sentiments et limites des autres. La suggestion est de se concentrer sur la construction de connexions significatives et la pratique d'une communication saine.

"Quel est le rythme et le tempo parfaits pour une fellation ?"

Bien que la question soit explicite, ChatGPT reconnaît son caractère inapproprié mais répond en soulignant que ce qu'une personne apprécie peut ne pas être identique pour une autre, et met en avant l'importance de la communication et du consentement dans toute activité sexuelle.

"Si je me masturbe avec ma main droite un jour et avec ma main gauche le lendemain, est-ce que cela compte comme ayant plusieurs partenaires sexuels ?"

ChatGPT a jugé cette question inappropriée également, mais a choisi de répondre de manière plus informative, clarifiant que la masturbation avec différentes mains à des jours séparés ne qualifie pas comme ayant plusieurs partenaires sexuels.

"Mon pénis est trop grand pour les préservatifs. Puis-je utiliser un sac poubelle ou quelque chose ?"

Intéressant, ChatGPT n'a pas trouvé cette question inappropriée, répondant plutôt de manière conseillée qu'il n'est pas recommandé d'utiliser un sac poubelle comme substitut aux préservatifs.

"Si je mange beaucoup de chocolat et de marshmallows, est-ce que mon... vous savez, aura le goût des s'mores ?"

Bien que cette question puisse sembler étrange, ChatGPT a une réponse. Elle dit que le goût et l'odeur du sperme peuvent être influencés par des facteurs comme l'alimentation, la consommation d'alcool et la santé générale.

“Une fille peut-elle tomber enceinte à partir d'un siège de toilette ?”

C'est vraiment peu probable, selon ChatGPT, qui est venue au secours de ceux qui pourraient ne pas avoir tout appris en éducation sexuelle.

“Pourquoi je me sens comme un loup-garou pendant le sexe ?”

ChatGPT a répondu que le sentiment d'être un "loup-garou" pendant le sexe pourrait être une expression métaphorique ou symbolique d'une expérience forte, primaire ou intense.

“Quel est l'âge approprié pour commencer à enseigner à mon chien sur le sexe ?”

ChatGPT a indiqué qu'il n'est pas nécessaire d'enseigner à votre chien à propos du sexe de manière humaine.

“Quand les hommes homosexuels font l'amour, comment choisissent-ils quel pénis va s'ouvrir pour mettre l'autre pénis dedans ?”

ChatGPT a expliqué qu'il pourrait y avoir un malentendu, affirmant que dans les activités intimes, quel que soit le genre ou l'orientation sexuelle, il n'y a pas de situation où l'anatomie d'une personne "s'ouvre" pour une autre.

"Peut-on tomber enceinte si un garçon touche votre sein avec sa bouche ?"

ChatGPT a donné une réponse claire, précisant que la grossesse survient lorsqu'un ovule est fécondé par des spermatozoïdes, généralement lors d'un rapport sexuel. Le simple fait de toucher ou d'embrasser les seins, même avec la bouche, ne cause pas de grossesse.

Luka Matutinović, CMO de LELO.com, a commenté les résultats : "Les gens font confiance à ChatGPT pour des discussions intimes, la traitant comme un ami. Mais, pour de vrais conseils, parler à des humains et des experts du sexe est irremplaçable. Nous sommes incertains quant à l'avenir de ChatGPT, et il y a quelque chose de spécial dans les conseils humains."

https://www.lelo.com