Occitanie - Marie Piqué : « Nous sommes déterminés à agir contre toutes les formes de discriminations ! »

Réunis en commission permanente ce vendredi 5 avril, les élus du conseil régional ont approuvé une enveloppe de 741 200 euros pour soutenir 136 projets associatifs lauréats du nouveau dispositif régional pour une région Occitanie plus inclusive et solidaire.

« La lutte contre toutes les formes de discriminations et pour l’inclusion de toutes et tous est un axe majeur d’actions pour la Région Occitanie. Les rapports annuels d’activité de la Défenseure des Droits se succèdent en confirmant chaque année que le handicap reste le premier motif de discrimination en France, et pointent les cumuls de discriminations subis notamment par les personnes en situation de handicap. Dans son bilan provisoire dressé début janvier, le ministère de la Justice a annoncé que 94 femmes ont été tuées en 2023 par leur conjoint ou ex conjoint, chiffre sous-estimé selon les associations engagées dans cette lutte qui revendiquent plus de moyens financiers de l’Etat pour combattre ces violences conjugales. Les propos homophobes et transphobes traversent aussi la jeunesse et sont à l’origine de nombreux drames. Les actes racistes et antisémites ne cessent de croitre en mettant à mal encore un peu plus le vivre ensemble sur tout le territoire », a détaillé la vice-présidente Marie Piqué en charge des solidarités, des services publics et de la vie associative.

Avec cet appel à projets, la Région souhaite agir avec ses partenaires vers encore plus d’égalité et contre les violences pour une Occitanie plus inclusive et solidaire, en soutenant les associations aux actions vertueuses productrices de changement.

« Les enjeux ciblés par cette politique volontariste restent forts pour agir contre toutes les formes de discrimination et de violence liée à la différence, aller vers une égalité réelle entre les femmes et les hommes, pour l’égalité des genres, contre le racisme et l’antisémitisme. Il s‘agit bien d’agir en partenariat pour construire un territoire, une société, où chaque citoyen et citoyenne est considéré et trouve sa place : peu importe son âge, son sexe, son orientation sexuelle, son lieu d’habitation, son handicap, ou encore son origine », a déclaré Marie Piqué lors de la présentation de la délibération.

Parmi les 136 projets lauréats, 26 projets singuliers s’inscrivent dans l’objectif de la Région d’agir en faveur de personnes victimes de multiples discriminations. Préconisée par le Conseil de l’Europe et les Nations Unies, la prise en compte de multiples discriminations et de leur articulation permet de penser la complexité des inégalités sociales et de construire des politiques publiques adaptées. Sur les 741 200 euros d’aides proposés au vote au titre du présent Appel à projets, 188 000 euros de subventions sont prévus pour soutenir financièrement 26 projets associatifs à destination des personnes victimes de multiples discriminations déployés partout en Occitanie.

Tous les détails sur l’Appel à Projets pour une région Occitanie inclusive et solidaire : https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-Pour-une-region-Occitanie-plus-inclusive-et-solidaire-handicap