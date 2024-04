Perpignan - Policiers blessés à Perpignan - Louis ALIOT, Maire de Perpignan s'exprime

Je tiens tout d’abord à exprimer mon soutien aux deux policiers blessés, ce matin, quartier Saint-Matthieu, ainsi qu’à l’ensemble des agents mobilisés.

Il s’agissait d’une opération conjointe menée par des effectifs de la Police Municipale, de la Police Nationale et des Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS), rassemblant une centaine de fonctionnaires et visant à mener une action policière de lutte contre les squats et points de deal implantés dans le quartier.

Lors de cette opération, un coup violent a été porté à la tête de l’un des agents de Police Municipale, lui causant une plaie importante (6 points de suture). Alors que d’autres agents tentaient de maîtriser l’agresseur, l’individu, en possession d’un couteau, a asséné un coup de lame à un Policier National, lui occasionnant une blessure, avant d’être désarmé et interpellé.

Des effectifs de la Police Municipale sont présents 24/24h, depuis plusieurs jours, à St-Matthieu, un quartier malheureusement gangréné par le trafic. Il s’agit pour les policiers de harceler les dealers, verbaliser, rétablir la tranquillité publique et permettre aux riverains de se réapproprier leur quartier. Nous ferons preuve de tolérance 0 !

Je réitère mon soutien à tous les agents présents sur le terrain qui font face, quotidiennement, à des violences verbales et parfois physiques comme ça été le cas aujourd’hui.

Depuis le premier jour de mon mandat, j’ai fait de la sécurité en général et de la lutte contre les trafics en particulier, une des priorités de mon action municipale, il faut aujourd’hui qu’elle soit une priorité pour l’Etat ».

Image d'illustration