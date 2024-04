Bassin de Thau - Un Sentier du littoral : « Expédition Zéro - Lagune de Thau »

Un Sentier du littoral : « Expédition Zéro - Lagune de Thau »

Le Syndicat mixte du bassin de Thau lance l’opération "Expédition zéro – Lagune de Thau" à destination des habitants du territoire avec une randonnée "découverte et surprise" pour évoquer le futur sentier du littoral...

L’épisode 1 de cet événement en 3 dates se tiendra le samedi 06 avril, sur le territoire de la commune de Marseillan et propose d’accompagner des habitants pour aborder, chemin faisant, le contexte et les enjeux du futur sentier du littoral.

Cette matinale, qui commencera dès 9h, s’inscrira sous le signe de la découverte, et se déroulera au cours d’une marche apprenante, jusqu’à 12h30 environ, heure à laquelle d’autres participants pourront converger sur le point d’arrivée pour entamer une discussion ouverte et partager leurs idées et points de vue avec les “explorateurs” de la matinée.

Au programme :

des surprises,

des temps poétiques et sensibles,

des immersions culturelles et artistiques,

des focus urbanistes et naturalistes,

des points de vue d’habitants, d’experts, de professionnels, etc.

Inscrivez-vous en cliquant sur https://forms.gle/vfYanrWvr9gpszhx8

ou en scannant le QRcode ci-dessous