Saint Cyprien - Nouvelle résidence Premium et croissance soutenue pour le Groupe Lormand Roussillhotel

Le Groupe Lormand Roussillhotel a ouvert, le 27 mars 2024, sa nouvelle résidence Premium Pierre & Vacances Le Domaine du Golfe du Lion à Saint-Cyprien.

Le Groupe catalan, exploitant en franchise mais aussi co-investisseur de ce site 4 étoiles, poursuit ainsi son développement maîtrisé, entre tourisme saisonnier et implantations urbaines. Après le succès des deux premiers contrats de franchise Pierre & Vacances pour ses résidences Horizon Golf et Les Bulles de Mer, le Groupe Lormand Roussillhotel prouve à nouveau son attractivité pour les opérateurs du tourisme international avec le lancement du Domaine du Golfe du Lion, 79 villas et 72 appartements installés au cœur d’un parc de 10 hectares à Saint-Cyprien.

Thibault Lormand, co-président avec ses frères et sœur de Roussillhotel, se réjouit de cette nouvelle collaboration qui fait du Groupe le premier franchisé Pierre & Vacances en France en nombre de clefs. Un partenariat qui repose sur une convergence de valeurs : « Nos deux Groupes renforcent leur engagement commun envers la satisfaction des clients et la création d’espaces accueillants. La responsabilité environnementale joue aussi un rôle essentiel dans notre partenariat car nous sommes convaincus de l’importance de préserver la beauté naturelle des lieux où nous opérons. »

LE GROUPE LORMAND ROUSSILLHOTEL, UN DÉVELOPPEMENT MESURÉ ET MAÎTRISÉ

L’opération Domaine du Golfe du Lion s’inscrit dans la logique de croissance du Groupe familial Lormand Roussillhotel. Elle lui permet de renforcer encore sa présence en pays catalan. Le Domaine du Golfe du Lion représente un investissement de 40 millions d’euros, majoritairement porté par Lodef Promotion, avec le Groupe Roussillhotel.

Ces cinq dernières années, le Groupe a investi par ailleurs 3 M€ par an dans la rénovation de ses établissements, tous labellisés Qualité Tourisme. Dans les Pyrénées-Orientales, il poursuit celle de L’Ile de la Lagune*****, entamée en 2021. En 2024, les travaux concernent la création d’un espace wellness sur le toit-terrasse (1,2 M€) ainsi que la rénovation d’un Mas acheté par le Groupe, à 1km de la mer et des plages, qui ouvrira en mai.

Parallèlement, le Groupe Lormand Roussillhotel étudie de nouvelles opportunités de croissance et notamment en milieu urbain, en Occitanie et en dehors de la région. Après le rachat de deux établissements à Montpellier, le Royal Hôtel*** (en 2020) et le Grand Hôtel du Midi**** (en 2023), le Groupe maîtrise son développement : ses dirigeants souhaitent équilibrer la saisonnalité des résidences et hôtels du littoral tout en préservant la culture et les valeurs du groupe familial.

En 2023, le Groupe Lormand Roussillhotel a réalisé un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros. Il compte 300 salariés (400 en saison estivale), dont 25 au Domaine du Golfe du Lion.

LE DOMAINE DU GOLFE DU LION, LE BONHEUR SIMPLE DANS UN CADRE D’EXCEPTION

Le Domaine du Golfe du Lion enrichit l’offre de résidences premium de Pierre & Vacances. Avec ses 79 villas et ses 72 appartements installés au cœur d’un parc de 10 hectares à Saint-Cyprien, le Domaine du Golfe du Lion est conçu comme un « village dans le village », invitant ainsi à découvrir Saint-Cyprien et privilégiant l’économie locale.

Le Domaine du Golfe du Lion permet de savourer la nature proche – plage et piémonts – ainsi qu’une vingtaine d’activités dans le domaine même (piscine chauffée grâce aux panneaux solaires, clubs enfants, sauna & hammam, cours de yoga, tir-à-l’arc, mini- golf...). Ses villas disposent toutes d’une vaste terrasse aménagée et d’un jardin, ses appartements d’un balcon. Les logements s’intègrent harmonieusement dans le parc grâce au choix de l’ossature et du bardage en bois, matériau naturel qui leur apporte aussi une isolation thermique de qualité supérieure.

À PROPOS

ROUSSILLHOTEL est un groupe familial constitué de 11 hôtels de 3 à 5 étoiles principalement basés en Occitanie, à l’exception du Domaine des Remparts situé à Marrakech. Dans le sud de la France, de Collioure à Sète en passant par Argelès- sur-Mer, Canet-en-Roussillon et Saint-Cyprien, Roussillhotel propose une offre thalasso, des spas, un golf 27 trous et des tables gastronomiques. En accordant une importance toute particulière à la lumière naturelle, aux espaces et aux matières, ces 11 hôtels offrent toute la chaleur, la convivialité et le charme de la Méditerranée, ajoutés à l’ambiance chaleureuse et familiale assurée par la famille Lormand. Quelques-uns ouvrent aussi leurs portes aux entreprises qui peuvent ainsi organiser leurs séminaires en toute sérénité.