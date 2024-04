Florac - Spectacle - SAUVAGE Cie Loba / Annabelle Sergent

Trois collégien·ne·s s’échappent régulièrement de l’internat pour rejoindre la forêt d’à côté, espace de liberté, de jeu et d’imaginaire. Elles s’y enfoncent de plus en plus. Jusqu’au jour où un piège photographique les repère…

Dans le tourbillon de la vie moderne, une voix s'élève, vibrante et authentique. "SAUVAGE" vous convie à plonger au cœur des mystères de l'âme féminine contemporaine. Qu'est-ce qui pousse une femme à abandonner ses chaussures pour ressentir la terre sous ses pieds nus ? Quelle est cette fascination inexpliquée pour la nuit ?

Dans ce spectacle palpitant, "SAUVAGE" nous transporte dans l'univers envoûtant de trois adolescent·e·s, dont notre héroïne, qui s'échappent de l'internat pour explorer la forêt voisine. C'est un espace de liberté, de jeu et de connexion avec la nature où chaque escapade devient une aventure plus profonde, plus intense, où le lien avec le monde vivant se renforce à chaque instant.

Repérés par un piège photographique, ces jeunes intrépides défient le danger avec une insouciance joyeuse. Mais bientôt, dépassés par les événements, ils doivent quitter la forêt, gardant leur secret pour protéger leur liberté rebelle et leur esprit insoumis.

"SAUVAGE" est l'œuvre d'Annabelle Sergent, en collaboration avec Karin Serres. Ensemble, elles explorent le concept du "féminin sauvage", explorant la magie et le mystère dans leur aspect libérateur et lumineux. Ce spectacle, né de leur résidence de création au Domaine départemental de Boissets en septembre 2022, vous invite à suivre pas à pas les traces de cette femme sauvage, à découvrir sa nature animale et végétale, et à plonger dans un monde imaginaire fascinant.

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées aves La Genette Verte Complexe culturel sud Lozère

------------------------------------------

EN RESONNANCE AU SPECTACLE :

mer. 24 avr. | 19h00 | Bibliothèque d'Ispagnac

https://urlz.fr/pYxd

| sam. 27 avr. | 14h > 17h | Forêt Domaniale du Marquairès (48400 Bassurels)

https://urlz.fr/pYxo