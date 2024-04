Toulouse - Now coworking ouvre son nouvel espace à Toulouse

Depuis le 12 février 2024, Now accueille ses coworkers dans son espace de coworking et bureaux situé au sein du tout nouveau siège de GA Smart Building au cœur du quartier de Toulouse Aerospace.

Ce sont 57 bureaux privatifs et 50 postes de travail en nomades répartis sur 2 000 m2 d’espaces qui seront proposés à la location. Les bureaux peuvent accueillir entre 1 et 20 personnes et sont sans engagement, sans bail ni dépôt de garantie pour fournir un maximum de flexibilité et de liberté aux entreprises.

Now crée des lieux de vie, à la décoration chic et raffinée, aménagés pour favoriser les échanges informels et les rencontres entre professionnels. Les espaces Now sont adaptés aux indépendants comme aux petites, moyennes et grandes entreprises.

En plus de la flexibilité, ce qui séduit les entreprises qui choisissent Now, ce sont les différents services "all-in" proposés : Salle de sieste, tisanerie, terrasse, thé/café, domiciliation, salle de réunion, internet etc ...



Par ailleurs, la communauté des coworkers est au cœur du projet Now. Échanges, écoute, bien-être au travail et partage sont les bases du réseau des coworkers. Ces mises en relation sont aussi facilitées par les équipes sur site qui organisent des événements quotidiens pour favoriser les rencontres et la convivialité. Il ne se passe pas un jour chez Now sans un événement organisé : conférence, atelier, afterwork...

Les visites sont déjà disponibles sur le site : https://now-coworking.com/