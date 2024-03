France - Convergences populaires insoumises à Perpignan

En ce début de week-end, des convergences ont eu lieu à Perpignan entre les échelons national et local de La France Insoumise. Ce sont les quartiers populaires qui ont été le terrain de ces convergences. La députée LFI / Nupes du Val-de-Marne Rachel Kéké, qui avant de rallier l’Assemblée nationale s’était faite connaître par la lutte des femmes de chambre de l’hôtel Ibis Batignolles à Paris, faisait étape à Perpignan pour ce qui était la 14° étape du tour de France des quartiers populaires. « Cette initiative militante s’inscrit dans le cadre du Plan d’urgence des quartiers populaires que La France Insoumise porte à travers le pays », indiquait-elle en préambule. Pour la région Occitanie, l’étape de Perpignan faisait suite à celles de Toulouse, Montpellier et du Lot. « Les quartiers populaires peuvent être urbains, mais aussi situés dans des territoires plus ruraux », précisait-elle.

En termes de convergences, cette visite coïncidait avec la tenue de la 5° réunion publique de l’OCVQ (Observatoire citoyen de la vie quotidienne) à Perpignan de La France Insoumise animé par Mickaël Idrac, organisée dans le cadre du cycle des consultations populaires programmatiques municipales. C’est donc tout naturellement que Rachel Kéké a contribué à l’animation de la réunion de jeudi 28 mars à la salle Barande dans le quartier du Moyen-Vernet. Mickaël Idrac a pu ainsi recenser les questions du quotidien qui préoccupent les habitants des quartiers au nord de la Têt, comme par exemple la pauvreté, la précarité, l’enclavement. « La Têt est davantage qu’une simple frontière géographique, elle est également sociale et inscrite dans les mentalités », expliquait-il. Le témoignage des représentantes du collectif citoyen pour le rétablissement de la ligne de bus dans le quartier Clodion dans le Bas-Vernet a également fait forte impression, montrant que la question des mobilités intra-urbaines était centrale et trop souvent négligée. Rachel Kéké exprimait son admiration pour cette mobilisation citoyenne exemplaire. « Pour faire avancer victorieusement ces revendications touchant à la vie quotidienne, il y a nécessité à développer des formes d’auto-organisation citoyenne comme la vôtre ».

Le lendemain, le vendredi, Rachel Kéké était présente dans le quartier Saint-Jacques de Perpignan. Francis Daspe fixait le cadre en préalable. « Il s’agit du quartier considéré comme le plus pauvre de France, situé au cœur même du centre de Perpignan ». Les premiers contacts sur la marché de la place Cassanyes montraient que les attentes de la population recoupaient les orientations du programme de La France Insoumise, que ce soit dans les domaines de l’emploi, du logement ou du pouvoir d’achat. Rachel Kéké se rendait compte également au cours des échanges de la force dans les mentalités du clientélisme qui a prévalu et qui se poursuit encore dans ce genre de quartiers à Perpignan. Et surtout de ses limites. « Le clientélisme se traduit en fin de compte par des promesses non tenues et des déceptions accentuées. Il maintient les populations dans une dépendance malsaine, rendant plus difficiles la dignité et l’émancipation qui doivent être nos seules boussoles ». La visite guidée de l’ensemble du quartier Saint-Jacques menée avec des militants associatifs impliqués dans la défense du quartier permettait de constater le cortège de destructions sans perspectives de reconstructions, en dépit de promesses. « Je suis indignée par l’état de délabrement du logement. C’est indigne de traiter les gens de cette sorte. Et d’autant plus que cela se double d’un mépris à l’encontre des populations dans le cadre des opérations de destructions qui ne visent pas à améliorer les conditions de vie des habitants concernés ». Une colère qui allait se renforcer lors de la rencontre avec les responsables de l’association Le Fil à métisser, qui a dû cesser ses activités dans le quartier Saint-Jacques faute de financements maintenus par les services de l’Etat et des collectivités locales. « C’est une honte que vous ne puissiez pas poursuivre vos missions d’intérêt général, unanimement reconnues par la population, qui possédaient un impact incroyablement positif notamment pour les femmes du quartier », s’insurgeait-elle en s’adressant à l’équipe du Fil à métisser.

Le samedi matin, le périple se terminait par une présence sur le marché Clodion du Vas-Vernet. Un même accueil enthousiaste pour les représentants de La France Insoumise de Jean-Mélenchon qui incarne une vraie espérance de changement et d’amélioration du quotidien. D’ailleurs, dans ces bureaux de vote des quartiers populaires Francis Daspe était arrivé en tête au premier tour des législatives de juin 2022, preuve d’un ancrage local certain, car travaillé et entretenu depuis plusieurs années. « Y compris hors des périodes électorales », aime-t-il à répéter.

Pour Rachel Kéké, l’objectif de l’étape perpignanaise était atteint au-delà des espérances. « Il s’agit de redonner la parole aux invisibles, aux ignorés, aux méprisés, qui ont pourtant des idées de bon sens à foison, et qui correspondent aux vraies urgences », concluait celle qui aspire à servir à l’Assemblée nationale de « porte-voix aux sans-voix ». De leur côté, Mickaël Idrac et Francis Daspe se félicitaient « d’une méthode qui préfigure l’application des principes d’une 6° République » et « d’un bel exemple de convergences populaires de terrain à Perpignan ».