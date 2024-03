Toulouse - L'entreprise Floatee signe un partenariat national avec la MAIF

A l'occasion d'une conférence de presse de la MAIF pour expliquer sa nouvelle stratégie, Pascal Demurger, Directeur Général du groupe MAIF et Philippe Rouvier, Président de Floatee, ont signé leur partenariat, vendredi 22 mars 2024 à Toulouse. Floatee devient ainsi le partenaire national de la MAIF pour la prévention des noyades, première cause d'accidents de la vie courante chez les enfants en France.

Ce partenariat s’inscrit directement dans la stratégie engagée de la MAIF : favoriser et soutenir des projets qui ont du sens, qui impactent positivement la société et qui accompagnent leurs sociétaires dans leurs moments de vie. C’est, avec cette approche, que Floatee s’est imposé comme nouvel acteur majeur dans la prévention des noyades, d'abord chez les enfants et désormais aussi chez les adultes.

« Nous avons de nombreux points communs avec la MAIF, dont notre priorité n°1 : la volonté de protéger tout un chacun au quotidien. Des valeurs fortes d'impact positif sur la société que nous souhaitons promouvoir à travers cette belle collaboration », Philippe Rouvier, Président de Floatee.