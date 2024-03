Montpellier - Chantons nos services publics ! Vendredi 5 avril à 19h30

Vendredi 5 avril à 19h30 : Chantons nos services publics !

Le Printemps des services publics est un festival à l'initiative de notre Collectif qui se déploie sur tout le territoire. A Montpellier, celui-ci prendra la forme d'une soirée festive à la mode éduc'pop' avec des ateliers débats très participatifs à 19h30, suivis d'un karaoké dès 21h pour (en)chanter les services publics.

L'occasion de défendre ce pilier de la cohésion sociale à travers le thème de cette nouvelle édition du festival : l'universalité des services publics.



Cette soirée se tiendra au Quartier Généreux et sera animée par Arnaud Bontemps, porte parole du Collectif Nos Services Publics et Murielle Kosman, membre du collectif et porte parole d'Une École, Un Avenir, association montpelliéraine de défense de l'école publique. Y interviendront également Cécile Hautefeuille, journaliste à Médiapart et spécialiste des questions sociales, ainsi que Stéphane Ortega, ancien postier et désormais journaliste à Rapports de Force.



Nous y convions toutes les organisations (associatives, partisanes, syndicales) et les personnes se reconnaissant dans notre démarche élargie et notre vision militante du service public en France.