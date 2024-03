Hérault - Fête des mères : Misez sur l'évasion avec TRENITALIA

La Fête des Mères approchant à grands pas, Trenitalia propose un cadeau original à offrir. Allant de 25€ à 150€, la carte cadeau appelée Carta Regalo est le choix idéal pour un achat de dernière minute et offre la possibilité de faire découvrir le confort et les services des trains à grande vitesse Frecciarossa le temps d’une escapade à Lyon.

En vente exclusivement sur le site www.trenitalia.com tout au long de l’année, la Carta Regalo est le cadeau parfait pour célébrer un évènement ! Alors pourquoi ne pas saisir l’occasion de la Fête des Mères pour les inciter à ralentir la cadence et à s’évader quelques jours en leur ouvrant la porte, à moins de deux heures de Paris, vers les trésors de la ville de Lyon ?

Utilisable dans les billetteries Trenitalia situées à Paris Gare de Lyon et Lyon Part-Dieu, ainsi qu'en effectuant l'achat de billets via les bornes en libre-service, la Carta Regalo est également applicable lors de la phase de paiement en ligne sur trenitalia.com pour réserver ses billets de train, il faut alors cocher l'option « Je souhaite utiliser un bonus, un crédit électronique ou une carte cadeau ». Puis, saisir le code d'identification et le code antifraude, indiqués dans l'e-mail reçu suite à l'achat de la carte.

La carte cadeau est valable sur plusieurs années à compter de son acquisition, donnant ainsi à la voyageuse la liberté de l’utiliser quand elle le souhaite et jusqu'à épuisement du montant disponible.