Castelsarrasin - Réouverture du magasin ALDI de Castelsarrasin

13 ans après l’ouverture de son magasin, ALDI révolutionne son point de vente de Castelsarrasin. Entièrement rénové, ce magasin, plus spacieux et plus moderne, a été reconstruit sur la base d’un cahier des charges environnemental exigeant. Les habitants sont invités à découvrir ce lieu réinventé dès aujourd’hui.

Avec plus de 1 300 magasins sur l’ensemble du territoire et une ambition portée à 1 900 magasins au cours des dix prochaines années, ALDI France poursuit son développement via l’extension, le transfert ou la création d’une centaine de magasins d’ici la fin de l’année 2024.

Dans ce cadre, ALDI France a réouvert son magasin de Castelsarrasin le mercredi 27 mars 2024, au 35 Route de Toulouse, 82100 Castelsarrasin.

Ce magasin dispose d’une surface de vente étendue passant de 816 m2 à 999 m2. Facilement accessible, il offre 79 places de parking, dont deux places équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Idéalement situé, ce magasin se trouve à l’entrée de ville et devant le lycée Jean de Prades.

Ce nouveau point de vente met en application le dernier concept innovant d’ALDI déployé nationalement pour une démarche environnementale durable. Il sera notamment équipé d’un chauffage réversible fonctionnant par la récupération de chaleur des calories des groupes froids pour chauffer ou refroidir le magasin, d’un éclairage intérieur et extérieur 100% LED et de détecteurs de présence dans les locaux sociaux et en réserve. Par ailleurs, des panneaux photovoltaïques orneront la toiture, permettant ainsi d’alimenter le magasin en énergie verte.

Ce magasin compte 8 collaborateurs.

Les habitants de Castelsarrasin peuve,t ainsi accéder à une offre composée à 90% de produits en marques propres, dont 78% sont fabriqués en France, afin de garantir la meilleure qualité, toujours au meilleur prix. Les 1 800 références permettront aux futurs clients d’aller à l’essentiel pour moins de superflu et moins de temps perdu durant leurs courses. Ils pourront aussi découvrir les fruits et légumes frais livrés chaque jour, la viande 100% française (porc & bœuf) tout comme les œufs, le lait mais aussi les viennoiseries et pains cuits sur place.

Dès aujourd’hui, les Castelsarrasinois peuvent redécouvrir leur magasin ALDI et profiter de ses arrivages hebdomadaires (textile, maison, déco, bricolage, jardin…), le tout sans avoir à composer avec leur budget : les produits sont bien choisis pour des courses bien plus simples !

Une inauguration marquée par le lancement du foodtruck ALDI

Afin de permettre à tous de goûter ses produits et d’en apprécier la qualité, ALDI lance un foodtruck inédit qui est installé pour l’occasion, ce mercredi 27 mars, sur le parking du nouveau magasin de Castelsarrasin. Véritable concentré de son offre, ce foodtruck vise à promouvoir ALDI et ses marques distributeurs, à proposer une animation exclusive lors des journées d’ouvertures de magasins, tout en renforçant la présence d’ALDI lors d’événements locaux et régionaux.

Steve Wolnik, Directeur de la Société Régionale ALDI Occitanie, déclare : « Nous sommes enthousiastes à l'idée de redonner vie à notre magasin de Castelsarrasin et d’apporter une dynamique et une expérience nouvelle à nos clients. Nous avons choisi de conserver notre emplacement dans le Sud de la commune pour continuer à y proposer un service de proximité et de qualité, au cœur de la densité urbaine. Chez ALDI, nous nous engageons au quotidien pour répondre aux besoins de nos consommateurs à travers une offre de produits de qualité supérieure au prix le plus juste. Toute l’équipe est impatiente d'accueillir de nouveau les habitants de Castelsarrasin dans un magasin étendu et modernisé, et de leur proposer une expérience d'achat renouvelée. »

Ce magasin de proximité sera ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h et le dimanche de 08h30 à 12h30.